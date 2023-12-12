Могут себе это позволить: ученые рассказали, почему у лошадей вытянутые морды

Исследователи представили удивительно простое объяснение того, почему некоторые животные обладают вытянутыми мордами, а другие — короткими.

На Земле обитают миллионы удивительных животных и все они отличаются друг от друга. Одним из наиболее интересных вопросов ученые считают этот: почему лошади и многие крупные млекопитающие имеют длинные морды: В новом обзоре ученые предлагают удивительно простое объяснение, пишет Science Alert.

По мнению ученых, лошади имеют длинные морды просто потому, что могут себе это позволить. Несмотря на то, что этот вопрос все еще остается мало изученным, он остается чрезвычайно важным в изучении эволюции млекопитающих. Ученые считают, что длиннолицые млекопитающие в действительности не встречаются случайно, скорее, более вытянутая морда часто совпадает с большим размером тела в отдельных группах животных.

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По словам команды ученых из Университетов Флиндерса и Аделаиды, этот эффект называется "черепно-лицевой эволюционной аллометрией" (CREA). Исследования показали, что такой эффект наблюдается у разных групп млекопитающих, таких как:

грызуны;

кошки;

олени;

кенгуру;

некоторые обезьяны.

Однако несмотря на то, что CREA чрезвычайно распространена в животном мире, она все еще остается малоизученной, но некоторые предположения у ученых все же есть. Так, одно из них предполагает, что паттерн CREA может быть врожденной частью развития черепа, при котором лицо млекопитающего автоматически становится длиннее по мере его взросления. Но загвоздка заключается в том, что во многих случаях шаблон CREA не существует или перевернут. Например, тасманские дьяволы и косатки намного крупнее своих родственников, однако обладают более короткими лицами. В то же время медоносные опоссумы и летучие мыши, питающиеся нектаром, имеют меньший размер тела, но более длинную морду.

В результате ученые пришли к выводу, что большой размер тела вовсе не является залогом того, что животное будет иметь длинную морду.

Почему CREA так распространен?

Исследователи предполагают, что это связано с простой биомеханикой того, как виды используют свою морду во время питания. Предыдущие исследования показали, что близкородственные виды, как правило, имеют одинаковый рацион.

Например, рассмотрит овец и коров — оба этих вида едят траву. Однако первые значительно меньше вторых, а потому им приходится сильнее кусать: челюсти, мышцы и зубы составляют большую часть их лица. Ученые обнаружили, что более короткие лица более эффективны при сильном укусе из-за меньшего расстояния между мышцами челюсти и зубами.

Остается вопрос: если короткие морды так эффективны, почему у крупных млекопитающих морды вытянутые? Ученые считают, дело в том, что чем крупнее животное от природы, тем крупнее его мышцы, а потому ему легче кусать. В результате им приходится прилагать меньше усилий в сравнении с теми, кто обладает более короткими мордами. Фактически ответ прост: крупные млекопитающие попросту могут "позволить" себе иметь более длинные черепа.

Авторы исследования отмечают, что их работа обеспечивает новую основу для понимания длины морды у разных групп млекопитающих. Также предполагается, что эти данные можно использовать для получения важной информации о пищевых привычках давно вымерших видов.

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