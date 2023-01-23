Необходимая "обувь". Ученые рассказали, почему лошади носят подковы

С одной стороны, для лошадей это полезная конструкция, но неправильная установка подковы может нанести вред животному.

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Тысячи лет с момента одомашнивания людьми лошади играли важнейшую роль в жизни человека. Их использовали в качестве транспортного средства, помощников в сельском хозяйстве и конечно же как верховое животное для участия в войнах. По словам ученых, лошадям просто необходима защита их копыт. Зачем же лошади носят подковы? На этот вопрос ответили ученые изданию Live Science.

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По словам Фернанды Камарго из Университета штата Кентуккии, США, лошадей одомашнили люди примерно 6 тысяч лет назад и с тех пор эти животные носят подковы.

"У лошадей, можно сказать, нежные копыта, поэтому им необходимо носить подковы для их защиты. Если точнее, то защита нужна определенным участкам копыт лошадей. Подковы предотвращают изнашиваемость копыт и их сильную чувствительность в следствии этого", — говорит Камарго.

[ + – ] Тысячи лет с момента одомашнивания людьми лошади играли важнейшую роль в жизни человека. Их использовали в качестве транспортного средства, помощников в сельском хозяйстве и конечно же как верховое животное для участия в войнах. По словам ученых, лошадям просто необходима защита их копыт Фото: Live Science

По словам ученых, у копыта есть внутренняя и внешняя часть. Последняя называется копытной стенкой, которая защищает более чувствительную внутреннюю часть копыта.

"Но пересеченная местность может стать причиной того, что копытная стенка начинает изнашиваться. Лошадь при этом испытывает сильную боль, что может привести к тому, что животное вообще не сможет нормально передвигаться. Поэтому для укрепления копытной стенки люди и придумали подковы. Они, кстати, еще и помогают сохранить правильную форму копыта", — говорит Камарго.

По словам ученых, сначала люди делали подковы либо из кожи, либо из растительного материала. Затем, примерно 1500 лет назад люди начали использовать металлические подковы.

"Сейчас наиболее часто используют алюминиевые или стальные подковы. Но они могут быть также из резины, смолы или пластика", — говорит Камарго.

По словам ученых, не всем лошадям нужны подковы. Если они постоянно содержаться на травянистой и мягкой местности, то в этом может не быть необходимости. Если же местность более твердая, каменистая и к тому же на лошадях часто ездят верхом, то без подков не обойтись.

"Например, многие дикие лошади прекрасно обходятся без подков и могут путешествовать по пересеченной местности, потому что у них очень сильные ноги. Но со временем, их копыта все же изнашиваются, что может вызвать хромоту и иногда для таких лошадей это означает, что скоро они умрут", — говорит Камарго.

[ + – ] По словам ученых, сначала люди делали подковы либо из кожи, либо из растительного материала. Затем, примерно 1500 лет назад люди начали использовать металлические подковы Фото: Wikipedia

Подкова – это неестественная насадка на копыто лошади, которую нужно закрепить. Испытывают ли лошади боль во время крепления подков? По словам ученых, в копытной стенке нет кровеносных сосудов или нервов, поэтому, если подкову правильно прибить, то лошадь не будет испытывать боли. И наоборот, неправильное крепление подковы может навредить лошади.

Если подкова установлена неправильно, или имеет неподходящий размер и форму, а также если копыта не были правильно подготовлены к креплению подковы, все это может причинить не только боль, но и значительный вред животному. В конечном итоге это может привести к хромоте и невозможности нормально двигаться, даже если эту подкову со временем снять.

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