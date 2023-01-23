Необхідне "взуття". Вчені розповіли, чому коні носять підкови

З одного боку, для коней це корисна конструкція, але неправильне встановлення підкови може завдати шкоди тварині.

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Тисячі років з моменту одомашнення людьми коні відігравали найважливішу роль життя людини. Їх використовували як транспортний засіб, помічників у сільському господарстві і звичайно ж як верхова тварина для участі у війнах. За словами вчених, коням просто необхідний захист їх копит. Навіщо коні носять підкови? На це запитання відповіли вчені Live Science.

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За словами Фернанди Камарго з Університету штату Кентуккі, США, коней одомашнили люди приблизно 6 тисяч років тому, і відтоді ці тварини носять підкови.

"У коней, можна сказати, ніжні копита, тому їм необхідно носити підкови для їх захисту. Якщо точніше, то захист потрібний певним ділянкам копит коней. Підкови запобігають зношування копит і їх сильній чутливісті опісля", — говорить Камарго.

[ + – ] Тисячі років з моменту одомашнення людьми коні відігравали найважливішу роль життя людини. Їх використовували як транспортний засіб, помічників у сільському господарстві і звичайно ж як верхова тварина для участі у війнах. За словами вчених, коням просто необхідний захист їх копит Фото: Live Science

За словами вчених, у копита є внутрішня та зовнішня частина. Остання називається копитною стінкою, яка захищає чутливішу внутрішню частину копита.

"Але різна місцевість може стати причиною того, що копитна стінка починає зношуватися. Кінь водночас відчуває сильний біль, що може призвести до того, що тварина взагалі не зможе нормально пересуватися. Тому для зміцнення копитної стінки люди і придумали підкови. Вони, до речі, ще й допомагають зберегти правильну форму копита", — каже Камарго.

За словами вчених, спочатку люди робили підкови або зі шкіри, або з рослинного матеріалу. Потім приблизно 1500 років тому люди почали використовувати металеві підкови.

"Нині найчастіше використовують алюмінієві або сталеві підкови. Але вони можуть бути також із гуми, смоли чи пластику", — каже Камарго.

За словами вчених, не всім коням потрібні підкови. Якщо вони постійно утримуються на трав'янистій і м'якій місцевості, то в цьому може бути не потрібно. Якщо ж місцевість твердіша, кам'яніша і до того ж на конях часто їздять верхи, то без підков не обійтися.

"Наприклад, багато диких коней чудово обходяться без підков і можуть подорожувати пересіченою місцевістю, тому що у них дуже сильні ноги. Але згодом, їхні копита все ж таки зношуються, що може викликати кульгавість і іноді для таких коней це означає, що скоро вони помруть", — каже Камарго.

[ + – ] За словами вчених, спочатку люди робили підкови або зі шкіри, або з рослинного матеріалу. Потім, приблизно 1500 років тому люди почали використовувати металеві підкови Фото: Wikipedia

Підкова — це неприродна насадка на копита коня, який потрібно закріпити. Чи відчувають коні біль під час кріплення підків? За словами вчених, у копитній стінці немає кровоносних судин або нервів, тому, якщо підкову правильно прибити, то кінь не відчуватиме болю. І навпаки, неправильне кріплення підкови може зашкодити коню.

Якщо підкова встановлена неправильно, або має невідповідний розмір і форму, а також якщо копита не були правильно підготовлені до кріплення підкови, все це може завдати не лише болю, а й значної шкоди тварині. Зрештою це може призвести до кульгавості та неможливості нормально рухатися, навіть якщо цю підкову з часом зняти.

Як вже писав Фокус, вчені з'ясували, що деякі тварини здатні розпізнавати емоції людей. До цих тварин належать коні та... свині, які не лише розпізнають різні емоції людини, а й можуть їх відбивати.

Також Фокус писав про те, що в Середні віки лицарі їздили на конях, які були розміром не більшими за поні. Як показало дослідження, більшість бойових коней у середньовічній Англії були за зростом менш як 140 см.