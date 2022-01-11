Середньовічні лицарі їздили на конях, розміром не більших за поні, – дослідження

Незважаючи на стереотипи, створені в літературі та фільмах, більшість бойових коней у середньовічній Англії були заввишки менше 140 см.

Що стосується бойових коней у Середні віки, на яких їздили лицарі, то у фільмах їх показують як високих і могутніх тварин. Такий самий опис можна знайти і в художній літературі. Але вчені, які проводили нове дослідження, стверджують, що ці коні були низькими, слабкими та витонченішими створіннями. Вчені припустили, що вони були не вищими за сучасного поні, повідомляє The Guardian.

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Учені досліджували рештки приблизно 2 тисячі коней, кістки яких було виявлено біля замків, на середньовічних кінних цвинтарях, а також в інших археологічних пам'ятниках Англії. Усі рештки коней відносяться до періоду від IV до XVII століть. Також учені досліджували різноманітні історичні документи та легендарні історії про лицарів.

"Усе виявилося зовсім не так, як нам показують у фільмах. Там бойові середньовічні коні показані як високі, сильні, витривалі тварини. Але більшість цих коней були маленькими. Тільки деякі мали такий розмір, як показують у кіно", — говорить Алан Аутрам із Ексетерського університету.

[ + – ] Щоб дізнатися, якого росту були бойові коні в Середні віки, вчені вивчили рештки приблизно 2000 коней Фото: The Guardian

За словами вченого, у більшості коней у Середні віки, у тому числі й у тих, яких використовували на війні, був ріст менше 140 см, а це максимальний ріст сучасного поні. Одним із найбільших коней, рештки якого вивчили історики, був кінь, який відноситься до епохи норманського завоювання Англії в XI столітті. І то він був на зріст всього 150 см. Такий розмір мають сучасні невеликі верхові коні.

"Мені здається, що розмір не грав важливого значення. У середньовічній армії могли бути і великі коні. Але армії також потрібні були й маленькі коні, наприклад, щоб вершники на них могли переслідувати ворога, що відступає. Або ж цих коней могли також використовувати для транспортування необхідного спорядження та припасів", — говорить Аутрам.

Дослідники також запевняють, що вони в жодному разі не применшують кількість виконаної роботи середньовічними конярами. За їхніми словами, особливо у XIII-XIV століттях на коней витрачали більше грошей, аніж на підготовку воїнів.

Але це лише початковий етап дослідження, кажуть учені. Попереду ще багато роботи. Адже рештки небагатьох коней виявили на полях стародавніх битв. Тому, можливо, деякі з коней були не бойовими, а використовувалися в сільському господарстві. Також заважає дослідженню той факт, що більшість загиблих коней на полях боїв не ховали, а забирали на скотобійню.

Далі вчені планують вивчити зброю, якою покривали бойових коней, а також провести ретельний аналіз ДНК кісток цих тварин.