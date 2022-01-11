Средневековые рыцари ездили на лошадях, размером не больше пони, – исследование

Несмотря на стереотипы, созданные в литературе и фильмах, большинство боевых коней в средневековой Англии были по росту меньше 140 см.

Что касается боевых лошадей в Средние века, на которых ездили рыцари, то в фильмах их показывают, как высоких и мощных животных. Такое же описание можно найти и в художественной литературе. Но ученые, проводившие новое исследование, утверждают, что эти лошади были низкими, слабыми и более изящными созданиями. Ученые предположили, что они были не выше современного пони, сообщает The Guardian.

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Ученые исследовали останки примерно 2 тысяч лошадей, кости, которых были обнаружены возле замков, на средневековых конных кладбищах, а также в других археологический памятниках Англии. Все останки лошадей относятся к периоду от IV до XVII веков. Также ученые исследовали разнообразные исторические документы и легендарные истории о рыцарях.

"Все оказалось совсем не так, как нам показывают в фильмах. Там боевые средневековые лошади показаны, как высокие, сильные, выносливые животные. Но большинство этих лошадей были маленькими. Лишь очень немногие имели такой размер, как показывают в кино", — говорит Алан Аутрам из Эксетерского университета.

[ + – ] Чтобы узнать, какого роста были боевые лошади в Средние века, ученые изучили остакни примерно 2000 лошадей Фото: The Guardian

По словам ученого, у большинства лошадей в Средние века, в том числе и у тех, которых использовали на войне, был рост меньше 140 см, а это максимальный рост современного пони. Одной из самых больших лошадей, останки которой изучили историки была лошадь, которая относится к эпохе норманнского завоевания Англии в XI веке. И то она была ростом всего 150 см. Такой размер имеют современные небольшие верховые лошади.

"Мне кажется, что размер не играл важного значения. В средневековой армии могли быть и большие кони. Но армии также нужны были и маленькие лошади, например, чтобы всадники на них могли преследовать отступающего врага. Или же этих лошадей могли также использовать для транспортировки необходимого снаряжения и припасов", — говорит Аутрам.

Исследователи также уверяют, что они ни в коем случае не уменьшают количество проделанной работы средневековыми коневодами. По их словам, особенно в XIII-XIV веках на лошадей тратили больше денег, чем на подготовку воинов.

Но это только начальный этап исследования, говорят ученые. Впереди еще много работы. Ведь останки очень немногих лошадей обнаружили на полях древних сражений. Поэтому, возможно, некоторые из лошадей были не боевыми, а использовались в сельском хозяйстве. Также мешает исследованию тот факт, что большинство погибших лошадей на полях сражений не хоронили, а забирали на скотобойню.

Далее ученые планируют изучить доспехи, которыми покрывали боевых лошадей, а также провести тщательный анализ ДНК костей этих животных.