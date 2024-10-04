"Всякого насмотрелся, но это что-то новое": мужчины зашли в магазин вместе со своими лошадьми (фото)

Очевидец Гейб Годбир предполагает, что "ковбоям" запретили заходить в заведение, поэтому они решили отомстить таким необычным способом.

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Двое мужчин, одетых в ковбойскую одежду, заехали верхом на лошадях в магазин чипсов Finnegan's. Курьезный случай произошел в Порткоуле (Южный Уэльс, Австралия) и привлек внимание десятков людей, которые проходили мимо и стали случайными свидетелями. Об этом сообщает издание BBC.

22-летний Гейб Годбир, один из клиентов заведения, который увидел все собственными глазами, снял момент на камеру мобильного телефона и позже выложил видео на своей странице в TikTok.

"Это настоящий шок. Когда первая лошадь зашла в магазин, то у меня едва не взорвалась голова, не говоря уже о появлении второй, — вспоминает Гейб. — По дороге с работы домой захотел купить чипсов, поэтому решил зайти в Finnegan's, где в свое время и сам работал, и убедиться, что все выжили, потому что знаю, какой ажиотаж бывает на выходных. Потом вошел конь, и я подумал: "Что, черт возьми, происходит?".

Люди были удивлены, когда увидели лошадей у прилавка Фото: TikTok

Мужчина предполагает, что "ковбоям" запретили заходить в заведение, поэтому они решили отомстить таким необычным способом.

"Не думаю, что их обслужили. Почти уверен, что этим ребятам сказали уйти, потому что нельзя держать лошадей в магазине. Посмотрите на бедняг за прилавком сейчас. Внутри находилось много людей, когда это произошло. Все были удивлены, но смеялись. Вы знаете, я всякого насмотрелся, стоя за прилавком, но это что-то новое", — добавил Годбир.

По его словам, обоим "ковбоям" пришлось наклонять голову перед тем, как заехать на лошадях в магазин, ведь они не помещались в двери. Привлекут ли их к ответственности за этот поступок, пока не сообщается.

Напомним, ранее Фокус писал, что 19-летний житель из городка Вейхерово, что на севере Польши, похитил кобылу и попытался завести ее в свою квартиру на третьем этаже многоэтажки. По словам представителей полиции, парень таким образом хотел скрыть преступление.

Кроме того, 25-летняя кобыла с запиской на шее "Я не потерялась, просто гуляю" ежедневно в одиночестве обходит окрестности конюшни во Франкфурте. Этим же маршрутом ее водил хозяин, пока был жив. Интересно, что эти прогулки ни разу не стали причиной каких-либо инцидентов на дорогах.