"Всякого набачився, але це щось нове": чоловіки зайшли у магазин разом зі своїми кіньми (фото)

Очевидець Гейб Годбір припускає, що "ковбоям" заборонили заходити у заклад, тож вони вирішили поквитатися у такий незвичний спосіб.

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Двоє чоловіків, одягнених у ковбойський одяг, заїхали верхи на конях у магазин чипсів Finnegan's. Курйозний випадок трапився в Порткоулі (Південний Уельс, Австралія) й привернув увагу десятків людей, які проходили повз й стали випадковими свідками. Про це повідомляє видання BBC.

22-річний Гейб Годбір, один з клієнтів закладу, який побачив все на власні очі, зняв момент на камеру мобільного телефона й згодом опублікував відео на своїй сторінці у TikTok.

"Це справжній шок. Коли перший кінь зайшов у магазин, то в мене ледь не вибухнула голова, не кажучи вже про появу другого, — згадує Гейб. — Дорогою з роботи додому захотів придбати чипсів, тож вирішив завітати до Finnegan's, де свого часу й сам працював, і переконатися, що всі вижили, бо знаю, який ажіотаж буває на вихідних. Потім увійшов кінь, і я подумав: "Що, чорт забирай, відбувається?".

Люди були здивовані, коли побачили коней біля прилавку Фото: TikTok

Чоловік припускає, що "ковбоям" заборонили заходити у заклад, тож вони вирішили поквитатися у такий незвичний спосіб.

"Не думаю, що їх обслужили. Майже впевнений, що цим хлопцям сказали піти, бо не можна тримати коней у магазині. Подивіться на бідолах за прилавком зараз. Всередині перебувало чимало людей, коли це сталося. Всі були здивовані, але сміялися. Ви знаєте, я всякого набачився, стоячи за прилавком, але це щось нове", — додав Годбір.

За його словами, обом "ковбоям" довелось пригинати голову перед тим, як заїхати на конях у магазин, бо вони не поміщалися у двері. Чи притягнуть їх до відповідальності за цей вчинок, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 19-річний житель з містечка Вейхерово, що на півночі Польщі, викрав кобилу та спробував завести її до своєї квартири на третьому поверсі багатоповерхівки. За словами представників поліції, хлопець в такий спосіб хотів приховати злочин.

Крім того, 25-річна кобила із запискою на шиї "Я не загубилася, просто гуляю" щодня на самоті обходить околиці стайні у Франкфурті. Цим же маршрутом її водив господар, доки був живий. Цікаво, що ці прогулянки жодного разу не стали причиною будь-яких інцидентів на дорогах.