Кінь у Франкфурті сам гуляє містом, "зупиняє трамваї та викликає усмішки"

25-річна кобила із запискою на шиї "Я не загубилася, просто гуляю" щодня на самоті обходить околиці стайні у Франкфурті. Цим же маршрутом її водив господар, доки був живий.

Арабський скакун на прізвисько Дженні добре орієнтується в місті, і її прогулянки жодного разу не стали причиною будь-яких інцидентів на дорогах, хоча вона регулярно відвідує станцію трамвая, розповідає видання France 24.

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[ + – ] Дженні на прогулянці

Дженні добре орієнтується в місті, яким її водив нині покійний власник кобили Вернер Вайшедель. У Дженні був друг, чорний кінь на прізвисько Чарлі, який помер від старості. У віці 82 років помер і Вернер, і його дружина стала вигулювати кобилу тим самим шляхом, яким її водив власник.

[ + – ] Дженні зі своїми господарями

Спочатку Дженні гуляла в супроводі людей, але виявилося, що кобила чудово знає дорогу та не потребує нагляду. Щодня вона спокійно крокує вулицями міста, переходить дороги та повертається додому. Для незнайомих із нею людей кобила носить на шиї бирку з написом: "Мене звуть Дженні, я не втекла, просто гуляю. Дякую".

[ + – ] "Мене звуть Дженні, я не втекла, просто гуляю. Дякую".

Дружина Вайшеделя навіть співпрацює з поліцейськими Франкфурта, щоб переконатися, що її кінь не завдає незручності городянам. Але Дженні жодного разу не стала причиною неприємностей у місті, ба більше — стала знаменитістю серед місцевих жителів. Багато хто з радістю зустрічає її на дорогах, зупиняється, щоб привітати та погладити її, чимось пригостити та навіть прибрати за нею.

Із роками про кобилу Дженні стало відомо поза Франкфуртом, а її історія забавних прогулянок тепер викликає усмішки в людей по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що на Бориспільській трасі водій вирішив допомогти перейти проїзну частину двом переляканим собакам, які опинилися на розділовому газоні. Тварини слухняно пройшли за своїм рятівником і безпечно зуміли перейти дорогу.