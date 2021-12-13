Водій авто допоміг перейти зляканим собакам Бориспільську трасу (відео)

Для рятівника тварин це було небезпечно, оскільки машини рухаються проїжджою частиною з дуже великою швидкістю.

На Бориспільській трасі біля Києва водій на ім'я Дмитро зупинився у лівому ряду для того, щоб допомогти перейти проїзну частину двом переляканим собакам, які опинилися на розділовому газоні. Про це повідомляє "ДТП Київ" на своїй сторінці у Facebook.

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Для водія це було аж ніяк не безпечно, тому що на трасі в такий час доби завжди дуже активний рух, й автомобілі рухаються з дуже великою швидкістю. Проте Дмитро все ж таки зважився допомогти тваринам і вийшов на проїзну частину, щоб зупинити рух. На кадрах видно, що інший водій вантажівки також не залишився байдужим і зупинився, щоб допомогти Дмитру перевести собак через дорогу.

Тварини слухняно пройшли за своїми рятівниками та безпечно зуміли перейти через проїжджу частину. Автори відео порадили всім небайдужим у таких випадках мати із собою для безпеки світловідбивальні жилети, щоб у поганих умовах видимості бути поміченим на проїжджій частині.

Раніше повідомлялося, що в Києві під час зливи чоловік врятував собаку та прославився своїм вчинком у соцмережах. За словами чоловіка, він не зміг залишити тварину в біді, оскільки бачив, що пес не може самостійно вибратися з водяного "полону".

В Іспанії врятували чотирьох собак, які місяць виживали на канарському острові Ла-Пальма після виверження вулкана. На острові собаки самотньо жили з вересня, але іноді їм скидали їжу з повітря.