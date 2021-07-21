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У Києві чоловік прославився порятунком собаки під час зливи (фото, відео)

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охоронець, собака, порятунок,
Фото: Скріншот | Порятунок собаки

Тварина опинилася на затопленій ділянці вулиці та могла потонути.

У Києві під час зливи в понеділок, 19 липня, чоловік врятував собаку і прославився своїм вчинком у соцмережах.

Журналістам вдалося відшукати цього чоловіка, ним виявився 57-річний Віктор Онопенко, повідомляє ТСН.

Зʼясувалося, що Віктор працює охоронцем на будівництві. Приблизно рік тому керівництво будівництва привезло на обʼєкт двох цуценят, яких назвали Бармалеєм і Нікою.

Київ, Віктор Онопенко, охоронець,
Віктор Онопенко

У понеділок Віктор Онопенко зауважив, що Бармалей опинився в затопленій частині вулиці та марно намагався врятуватися.

За словами чоловіка, він не зміг залишити тварину в біді, оскільки бачив, що самостійно собаці вибратися на тверду поверхню не вдається.

Зрештою, Віктор кинувся собаці на допомогу, і навіть пошкодив ногу, витягаючи Бармалея з води.

Відео порятунку собаки

Зараз із собакою все гаразд, однак через стрес Бармалей досі не підходить до сторонніх людей.

Бармалей, собака, порятунок,
Собака після порятунку

Нагадаємо, 19 липня на Київ обрушилася негода з ураганним вітром і проливними дощами. Деякі столичні вулиці через рясні опади перетворилися на "річки".

Раніше повідомлялося, що в Ленінградській області (РФ) машиніст електропоїзда врятував привʼязану до рейок собаку, екстрено зупинивши електричку.

Також ми писали, що в Миколаєві військовослужбовець ЗСУ врятував собаку, який провалився під лід і не міг вибратися на поверхню.

А в Канаді пілот врятував оленицю за допомогою потоків повітря від гвинтів вертольота.