У Києві чоловік прославився порятунком собаки під час зливи (фото, відео)

Тварина опинилася на затопленій ділянці вулиці та могла потонути.

У Києві під час зливи в понеділок, 19 липня, чоловік врятував собаку і прославився своїм вчинком у соцмережах.

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Журналістам вдалося відшукати цього чоловіка, ним виявився 57-річний Віктор Онопенко, повідомляє ТСН.

Зʼясувалося, що Віктор працює охоронцем на будівництві. Приблизно рік тому керівництво будівництва привезло на обʼєкт двох цуценят, яких назвали Бармалеєм і Нікою.

[ + – ] Віктор Онопенко

У понеділок Віктор Онопенко зауважив, що Бармалей опинився в затопленій частині вулиці та марно намагався врятуватися.

За словами чоловіка, він не зміг залишити тварину в біді, оскільки бачив, що самостійно собаці вибратися на тверду поверхню не вдається.

Зрештою, Віктор кинувся собаці на допомогу, і навіть пошкодив ногу, витягаючи Бармалея з води.

[ + – ] Відео порятунку собаки

Зараз із собакою все гаразд, однак через стрес Бармалей досі не підходить до сторонніх людей.

[ + – ] Собака після порятунку

Нагадаємо, 19 липня на Київ обрушилася негода з ураганним вітром і проливними дощами. Деякі столичні вулиці через рясні опади перетворилися на "річки".

Раніше повідомлялося, що в Ленінградській області (РФ) машиніст електропоїзда врятував привʼязану до рейок собаку, екстрено зупинивши електричку.

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А в Канаді пілот врятував оленицю за допомогою потоків повітря від гвинтів вертольота.