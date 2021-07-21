В Киеве мужчина прославился спасением собаки во время ливня (фото, видео)
Животное оказалось на затопленном участке улицы и могло утонуть.
В Киеве во время ливня в понедельник, 19 июля мужчина спас пса и прославился своим поступком в соцсетях.
Журналистам удалось отыскать этого мужчину, им оказался 57-летний Виктор Онопенко, сообщает ТСН.
Выяснилось, что Виктор работает охранником на стройке. Приблизительно год назад руководство строительства привезло на объект двух щенков, которых назвали Бармалеем и Никой.
В понедельник Виктор Онопенко заметил, что Бармалей оказался в затопленной части улицы и тщетно пытается спастись.
По словам мужчины, он не смог оставить животное в беде, так как видел, что самостоятельно псу выбраться не твердую поверхность не удается.
В итоге, Виктор бросился собаке на помощь, и даже повредил ногу, вытаскивая Бармалея из воды.
Сейчас с псом все в порядке, однако из-за испытанного стресса Бармалей до сих пор не подходит к посторонним людям.
Напомним, 19 июля на Киев обрушилась непогода с ураганным ветром и проливными дождями. Некоторые столичные улицы из-за обильных осадков превратились в "реки".
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области (РФ) машинист электропоезда спас привязанную к рельсам собаку, экстренно остановив электричку.
Также мы писали, что в Николаеве военнослужащий ВСУ спас пса, который провалился под лед и не мог выбраться на поверхность.
А в Канаде пилот спас олениху с помощью потоков воздуха от винтов вертолета.