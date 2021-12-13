Водитель авто помог перейти испуганным собакам Бориспольскую трассу (видео)

Для спасителя животных это было небезопасно, поскольку машины движутся по проезжей части с очень большой скоростью.

На Бориспольской трассе возле Киева водитель по имени Дмитрий остановился в левом ряду для того, чтобы помочь перейти проезжую часть двум испуганным собакам, которые оказались на разделительном газоне. Об этом сообщает "ДТП Киев" на своей странице в Facebook.

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Для водителя это было отнюдь не безопасно, так как на трассе в такое время суток всегда очень активное движение, и автомобили движутся с очень большой скоростью. Однако Дмитрий все же решился помочь животным и вышел на проезжую часть, чтобы остановить движение. На кадрах видно, что другой водитель грузовика также не остался равнодушным и приостановился, чтобы помочь Дмитрию перевести собак через дорогу.

Животные послушно проследовали за своими спасителями и безопасно сумели перейти через проезжую часть. Авторы видео посоветовали всем неравнодушным в таких случаях иметь с собой для безопасности светоотражающие жилеты, для того чтобы в плохих условиях видимости быть замеченным на проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время ливня мужчина спас собаку и прославился своим поступком в соцсетях. По словам мужчины, он не смог оставить животное в беде, так как видел, пес не может самостоятельно выбраться из водяного "плена".

В Испании спасли четырех псов, которые месяц выживали на канарском острове Ла-Пальма после извержения вулкана. На острове собаки одиноко жили с сентября, но иногда им сбрасывали еду с воздуха.