Четырех собак спасли из лавового плена в Испании (видео)

Спасители собак пожелали остаться анонимами, поскольку власти запретили посещать остров.

В Испании спасли четырех псов, которые месяц выживали на канарском острове Ла-Пальма после извержения вулкана. Животных забрали оттуда активисты команды A Team, сообщает El Pais.

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Собак оставили на острове еще в сентябре, когда началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Известно, что последний раз животные видели своего 70-летнего хозяина, когда мужчина взял их на охоту. Тогда пенсионера встретили и эвакуировали представители гвардии, однако забрать из собой питомцев не разрешили.

Один из местных журналистов Педро Монтесинос сообщал, что мужчина потерял все и у него остались только собаки.

Спастись от лавы в одиночку животным удалось благодаря инстинкту самосохранения — во время извержения вулкана они вернулись в дом и спрятались в бассейне. Когда о брошенных собаках стало известно обществу, долгое время их поддерживали, сбрасывая еду с воздуха.

Забрать собак из острова планировали специалисты компании Aerocamaras, которая занимается беспилотниками. Они готовили воздушную операцию по эвакуации, однако их опередили активисты из команды A Team, заявившие 21 октября о спасении животных.

Зоозащитники опубликовали видео со спасенными пленниками стихии, а в бассейне, где они прятались, оставили баннер с надписью "собаки в порядке".

[ + – ] Спасенные собаки

Aerocamaras, которая хотела забрать животных из острова с помощью дронов, отправила летальный аппарат на место, где они жили. Снятые кадры действительно подтвердили, что собаки исчезли.

Также видео с беспилотников показало, что на месте нахождения животных появились человеческие следы. В Aerocamaras подтвердили властям, что собак на острове больше нет.

Предполагается, что участники A Team предпочли сохранить анонимность, поскольку гражданским лицам запрещено входить в зону, покрытую лавой. Нарушителям грозит штраф в размере 180 евро.

Фокус ранее писал, что в сентябре на испанском острове Ла-Пальма началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Лава распространялась со скоростью 700 метров в час. Около пяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.