Собак, застрявших на Канарских островах после извержения вулкана, эвакуируют на дроне

Ранее беспилотники сбрасывали питомцам пакеты с едой, однако теперь при помощи этих аппаратов, оснащенных сетью, животных попытаются доставить в безопасное место.

Трое собак, застрявших в одном из дворов после извержения вулкана на острове Ла-Пальма (Канарские острова), попытаются эвакуировать при помощи дрона. Аппарат должен будет поймать домашних питомцев в сеть и улететь вместе с ними над потоками лавы. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Генеральный директор испанского оператора беспилотников Aerocamaras Хайме Перейра сообщил журналистам, что планирует отправить 50-килограммовый дрон, оснащенный широкой сеткой, чтобы поймать собак по одной и эвакуировать их.

"Это первый раз, когда животное будут спасать с помощью беспилотника, и впервые его нужно (дистанционно) поймать. Если это единственный вариант, который остается для (спасения) собак, тогда мы отправимся за ними", — заявил Перейра.

У оператора беспилотника будет всего четыре минуты, чтобы поймать собаку в сети, и еще четыре, чтобы вылететь в безопасное место.

"Чего мы не хотим, так это разрядки батареи при полете над лавой", — выразил опасения руководитель компании.

На данный момент продолжаются испытательные полеты. Успех этой операции зависит от того, как собаки отреагируют на аппарат.

"Они неделями ели очень мало. Они могут прийти или испугаться беспилотника. Мы действительно зависим от их реакции", — добавил Перейра.

Ранее беспилотники кормили этих животных, сбрасывая им пакеты с едой с высоты. Вертолетам запрещено летать в этот район из-за горячих испарений, которые могут повредить их винты, поэтому основная ставка в планировании операции сделана на дроны.

Напомним, на испанском острове Ла-Пальма в сентябре этого года началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Скорость потоков лавы достигала 700 метров в час. Из-за стихии покинуть свои дома были вынуждены около 5 тысяч человек.

Ранее Фокус показывал снимок дома, который чудом уцелел, несмотря на потоки лавы, выжегших территорию острова.