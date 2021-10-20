Собак, які застрягли на Канарських островах після виверження вулкана, евакуюють на дроні

Раніше безпілотники скидали вихованцям пакети з їжею, проте тепер за допомогою цих апаратів, оснащених сіткою, тварин спробують доставити в безпечне місце.

Троє собак, що застрягли в одному з дворів після виверження вулкана на острові Ла-Пальма (Канарські острови), спробують евакуювати за допомогою дрона. Апарат повинен буде зловити домашніх вихованців у сітку та полетіти разом із ними над потоками лави. Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Генеральний директор іспанського оператора безпілотників Aerocamaras Хайме Перейра повідомив журналістам, що планує відправити 50-кілограмовий дрон, оснащений широкої сіткою, щоб зловити собак по одній і евакуювати їх.

"Це перший раз, коли тварину рятуватимуть за допомогою безпілотника, і вперше його потрібно (дистанційно) зловити. Якщо це єдиний варіант, який залишається для (порятунку) собак, тоді ми вирушимо за ними", — заявив Перейра.

В оператора безпілотника буде всього чотири хвилини, щоб зловити собаку в сутку, і ще чотири, щоб вилетіти в безпечне місце.

"Чого ми не хочемо, так це розрядки батареї при польоті над лавою", — висловив побоювання керівник компанії.

Наразі тривають випробувальні польоти. Успіх цієї операції залежить від того, як собаки відреагують на апарат.

"Вони тижнями їли дуже мало. Вони можуть прийти або злякатися безпілотника. Ми дійсно залежимо від їхньої реакції", — додав Перейра.

Раніше безпілотники годували цих тварин, скидаючи їм пакети з їжею з висоти. Вертольотам заборонено літати в цей район через гарячі випари, які можуть пошкодити їхні гвинти, тому основна ставка в плануванні операції зроблена на дрони.

Нагадаємо, на іспанському острові Ла-Пальма у вересні цього року почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Швидкість потоків лави досягала 700 метрів на годину. Через стихію покинути свої будинки були змушені близько 5 тисяч осіб.

Раніше Фокус показував знімок будинку, який дивом уцілів, незважаючи на потоки лави, які випапили територію острова.