Жахливі наслідки виверження вулкана на Канарах показали з космосу

Вулканічна лава перетворює квітучий острів на випалену територію. Уряд Іспанії готується оголосити Ла-Пальма зоною катастрофи.

На острові Ла-Пальма з населенням в 83 тисяч чоловік, що входить до складу архіпелагу Канарських островів в Атлантиці, триває виверження вулкана Кумбре-В'єха, що почалося 19 вересня, і масштаби руйнування вже стають моторошними, пише Daily Mail, опублікувавши кадр наслідків виверження з космосу.

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Супутникові знімки показують величезні шлейфи попелу, що злітають у небо, і поля, що горять від потоків лави, яка каскадом спускається до моря і зносить будівлі на своєму шляху. За даними системи моніторингу Європейського Союзу, три річки лави, що стікають схилом пагорба на західній стороні острова, зруйнували 461 будівлю, включаючи житлові будинки, і покрили 212 гектарів сільської місцевості.

У суботу, 25 вересня, виверження вступило в нову фазу, коли кратер вулкана Кумбре-В'єха обрушився, відкривши новий отвір для викиду, що збільшило потік лави. Про це повідомив Інститут вулканології Канарських островів.

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"У цьому типі виверження немає нічого незвичайного в тому, що конус вулкана ламається. Утворюється кратер, що не витримує власної ваги, і ... конус ламається. Цей частковий розрив стався відразу", – пояснив директор комітету з реагування на вулкан Мігель Анхель Моркуенде.

На сьогодні з острова евакуйовано близько шести тисяч людей, зруйновано сотні будинків. Аеропорт острова спочатку закрили через велику кількість вулканічного попелу, який його співробітники змітали зі злітно-посадкової смуги, але потім адміністрацією було оголошено, що він знову працює.

Експерти побоюються, що виверження може тривати три місяці. Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що наступного тижня уряд оголосить острів "зоною катастрофи".

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Виверження в цьому місяці – перше на Ла-Пальмі з 1971 року.

Раніше Фокус писав, що через виверження вулкана на Канарських островах провідним авіакомпаніям рекомендували скасувати польоти на три острови — Ієрро, Пальма і Гомера.

У мережі продовжують публікувати кадри виверження вулкана. Справжньою сенсацією став знімок вілли, яку розпечена лава дивом не зачепила на своєму шляху. Будинок належить данським пенсіонерам Інге і Ранье Кок, які не приїжджали на острів з початку пандемії коронавірусу.