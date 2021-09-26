Ужасающие последствия извержения вулкана на Канарах показали с космоса

Вулканическая лава превращает цветущий остров в выжженную территорию. Правительство Испании готовится объявить Ла-Пальма зоной катастрофы.

На острове Ла-Пальма с населением в 83 тысячи человек, который входит в состав архипелага Канарских островов в Атлантике, продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября, и масштабы разрушения уже становятся устрашающими, пишет Daily Mail, опубликовав снимок последствий извержения с космоса.

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Спутниковые снимки показывают огромные шлейфы пепла, взлетающие в небо, и поля, горящие от потоков лавы, каскадом спускающейся к морю и сносящей здания на своем пути. По данным системы мониторинга Европейского Союза, три реки лавы, стекающие по склону холма на западной стороне острова, разрушили 461 здание, включая дома, и покрыли 212 гектаров сельской местности.

В субботу, 25 сентября, извержение вступило в новую фазу, когда кратер вулкана Кумбре-Вьеха обрушился, открыв новое отверстие для выброса, что увеличило поток лавы. Об этом сообщил Институт вулканологии Канарских островов.

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"В этом типе извержения нет ничего необычного в том, что конус вулкана ломается. Образуется кратер, не выдерживающий собственного веса, и… конус ломается. Этот частичный разрыв произошел в одночасье", – пояснил директор комитета по реагированию на вулкан Мигель Анхель Моркуенде.

На сегодня с острова эвакуированы около шести тысяч человек, разрушены сотни домов. Аэропорт острова сначала закрыли из-за большого количества вулканического пепла, который его сотрудники сметали со взлетно-посадочной полосы, но затем администрация объявила, что он снова работает.

Эксперты опасаются, что извержение может продлиться три месяца. В прошлую пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что на следующей неделе правительство объявит остров "зоной катастрофы".

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Извержение в этом месяце – первое на Ла-Пальме с 1971 года.

Ранее Фокус писал, что из-за извержения вулкана на Канарских островах ведущим авиакомпаниям рекомендовали отменить полеты на три острова — Иерро, Пальма и Гомера.

В сети продолжают публиковать кадры извержения вулкана. Настоящей сенсацией стал снимок виллы, которую раскаленная лава чудом не зацепила на своем пути. Дом принадлежит датским пенсионерам Инге и Ранье Кок, которые не приезжали на остров с начала пандемии коронавируса.