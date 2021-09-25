Вулкан переходит во взрывоопасную фазу: на Канарах закрыли аэропорт (видео)

Извержение вулкана уже длится 6 дней, пожарные прекратили свои работы из-за ухудшения ситуации на острове Ла-Пальма.

Вулкан Кумбре-Вьеха продолжает извергаться на испанском острове Ла-Пальма. Местные власти приостановили работу аэропорта. Об этом сообщает ВВС.

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Густой слой дыма поднимается в воздух на высоту четырех километров. Из-за закрытия аэропорта у терминала образовались длинные очереди. Некоторые туристы пытались сесть на паромы дабы покинуть остров. Причина закрытия аэропорта — зола, которая накопилась на вслетно-посадочной полосе.

Фото: AP Photo

Вулкан, как заявляют местные власти, переходит в новую взрывоопасную фазу, извергая лаву из открывшегося жерла. Пожарные прекратили работы в связи с опасностью взрывных явлений. На данный момент информации о погибших нет.

Около 1000 человек в Таджуйе, Таканде-де-Абахо и Таканде-де-Арриба эвакуировано. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что на следующей неделе остров объявят зоной катастрофы.

Вулкан Кумбре-Вьеха находится на юге острова Ла-Пальма, на котором проживает около 80 тысяч людей. Последнее извержение было в 1971 году. В среднем, как пишут в издании, вулкан извергается в течении 24 — 84 дней. Ученые не готовы прогнозировать, сколько продлиться извержение в этот раз.

Напомним, в воскресенье, 19 сентября, произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По мнению вулканологов, извержение может продолжаться несколько месяцев.

При этом лава обошла виллу на Канарах, местные жители стали ее называть "чудо-домом".