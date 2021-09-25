Вулкан переходить у вибухонебезпечну фазу: на Канарах закрили аеропорт (відео)

Виверження вулкана вже триває 6 днів, пожежники припинили свої роботи через погіршення ситуації на острові Ла-Пальма.

Вулкан Кумбре-В'єха продовжує вивергатися на іспанському острові Ла-Пальма. Місцева влада призупинила роботу аеропорту. Про це повідомляє ВВС.

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Густий шар диму підіймається в повітря на висоту чотирьох кілометрів. Через закриття аеропорту біля термінала утворилися довгі черги. Деякі туристи намагалися сісти на пороми, щоб покинути острів. Причина закриття аеропорту — зола, яка накопичилася на злітно-посадковій полосі.

Фото: AP Photo

Вулкан, як заявляє місцева влада, переходить в нову вибухонебезпечну фазу, викидаючи лаву з відкритого жерла. Пожежники припинили роботи у зв'язку з небезпекою вибухових явищ. На цей час інформації про загиблих немає.

Близько 1000 осіб в Таджуйе, Таканде-де-Абахо і Таканде-де-Арріба евакуйовано. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що на наступному тижні острів оголосять зоною катастрофи.

Вулкан Кумбре-В'єха знаходиться на півдні острова Ла-Пальма, на якому проживає близько 80 тисяч людей. Останнє виверження було в 1971 році. В середньому, як пишуть у виданні, вулкан вивергається протягом 24 — 84 днів. Вчені не готові прогнозувати, скільки триватиме виверження в цей раз.

Нагадаємо, в неділю, 19 вересня, відбулося виверження вулкана Кумбре-В'єха. На думку вулканологів, виверження може тривати кілька місяців.

При цьому лава обійшла віллу на Канарах, місцеві жителі стали її називати "чудо-домом".