Чотирьох собак врятували з лавового полону в Іспанії (відео)

Рятівники собак побажали залишитися анонімами, оскільки влада заборонила відвідувати острів.

В Іспанії врятували чотирьох псів, які місяць виживали на канарському острові Ла-Пальма після виверження вулкана. Тварин забрали звідти активісти команди A Team, повідомляє El Pais.

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Собак залишили на острові ще у вересні, коли почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Відомо, що востаннє тварини бачили свого 70-річного господаря, коли чоловік взяв їх на полювання. Тоді пенсіонера зустріли і евакуювали представники гвардії, проте забрати з собою вихованців не дозволили.

Один з місцевих журналістів Педро Монтесінос повідомляв, що чоловік втратив все і у нього залишилися тільки собаки.

Врятуватися від лави самотужки тваринам вдалося завдяки інстинкту самозбереження — під час виверження вулкана вони повернулися в будинок і сховалися у басейні. Коли про кинутих собак стало відомо суспільству, довгий час їх підтримували, скидаючи їжу з повітря.

Забрати собак з острова планували фахівці компанії Aerocamaras, яка займається безпілотниками. Вони готували повітряну операцію з евакуації, проте їх випередили активісти з команди A Team, які заявили 21 жовтня про порятунок тварин.

Зоозахисники опублікували відео з врятованими бранцями стихії, а в басейні, де вони ховалися, залишили банер з написом "собаки в порядку".

[ + – ] врятовані собаки

Aerocamaras, яка хотіла забрати тварин з острова за допомогою дронів, відправила літальний апарат на місце, де вони жили. Зняті кадри підтвердили, що собаки зникли.

Також відео з безпілотників показало, що на місці знаходження тварин з'явилися людські сліди. У Aerocamaras підтвердили владі, що собак на острові більше немає.

Передбачається, що учасники A Team надали перевагу зберегти анонімність, оскільки цивільним особам заборонено входити в зону, покриту лавою. Порушникам загрожує штраф розміром 180 євро.

Фокус раніше писав, що у вересні на іспанському острові Ла-Пальма почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Лава поширювалася зі швидкістю 700 метрів на годину. Близько п'яти тисяч осіб були змушені покинути свої будинки через стихію.