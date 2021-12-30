Лошадь во Франкфурте сама гуляет по городу, "останавливает трамваи и вызывает улыбки"

25-летняя кобыла с запиской на шее "Я не потерялась, просто гуляю" каждый день в одиночестве обходит окрестности конюшни во Франкфурте. По этому же маршруту ее водил хозяин, пока был жив.

Арабский скакун по кличке Дженни хорошо ориентируется в городе и ее прогулки ни разу не стали причиной каких-либо инцидентов на дорогах, хотя она регулярно посещает станцию трамвая, рассказывает издание France 24.

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[ + – ] Дженни на прогулке

Дженни хорошо ориентируется в городе, по которому ее водил ныне покойный владелец кобылы Вернер Вайшедель. У Дженни была подруга, черная лошадь по кличке Чарли, которая умерла от старости. В возрасте 82 лет умер и Вернер, и его супруга стала выгуливать лошадь тем же путем, которым ее водил владелец.

[ + – ] Дженни со своими хозяевами

Сначала Дженни гуляла в сопровождении людей, но оказалось, что кобыла прекрасно знает дорогу и не нуждается в присмотре. Каждый день она спокойно шагает улицами города, переходит дороги и возвращается домой. Для незнакомых с ней людей лошадь носит на шее бирку с надписью "Меня зовут Дженни, я не убежала, просто гуляю. Спасибо".

[ + – ] "Меня зовут Дженни, я не убежала, просто гуляю. Спасибо".

Жена Вайшеделя даже сотрудничает с полицейскими Франкфурта, чтобы убедиться, что ее лошадь не причиняет неудобств горожанам. Но Дженни ни разу не становилась причиной неприятностей в городе, более того — стала знаменитостью среди местных жителей. Многие с радостью встречают ее на дорогах, останавливаются, чтобы поприветствовать и погладить ее, чем-нибудь угостить и даже убрать за ней.

С годами о лошади Дженни стало известно за пределами Франкфурта, а ее история забавных прогулок теперь вызывает улыбки у людей по всему миру.

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