Выравнивали по Млечному Пути: как доинкские "жрецы-астрономы" строили гигантские сооружения

Ученые обнаружили, что храм Эль-Параисо, также Храм огня, в Перу построили выровненным по Млечному Пути. Это открытие указывает на развитую космологию древних культур.

Недавние исследования проливают свет на тщательное планирование доиспанских массивных храмов в Перу. Как обнаружили исследователи, здания были идеально выровнены по Млечному Пути, который коренное население называло "Майю", или "рекой звезд", пишет IFLScience.

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В центре исследования был Эль-Параисо, который, как полагают, построен между 2400 и 1440 годами до нашей эры. Этот древний памятник демонстрирует точное согласование с важными небесными явлениями, включая зимнее и летнее солнцестояние.

Исследование основывается на предыдущих открытиях в Эль-Параисо, где обнаружили, что два рукава главного храма образуют угол 34 градуса, точно выравниваясь с северо-восточным краем Млечного Пути после захода солнца в день солнцестояния.

Исследователи обнаружили на этом месте два колоссальных сооружения — одно, напоминающее кондора, а другое "монстра" — оба гармонируют с этим выравниванием.

Эти открытия подтверждают существование доколумбовой андской космологии, в центре которой были "темные облачные созвездия". Эти созвездия — это животные формы, воспринимаемые в темных пространствах Млечного Пути, которые, по представлениям древних культур, олицетворяли сверхъестественные божества.

Кроме больших статуй животных, исследователи обнаружили девять небольших курганов-платформ, окружающих центральный храм. Анализ показал, что большинство этих курганов ориентированы на восток или закат солнца во время июньского или декабрьского солнцестояния.

Другие стратегически разместили так, чтобы совпадать с основными лунными циклами, обозначая самую южную точку восхода Луны в ее лунном цикле. Всего исследователи определили 13 выравниваний с точностью до одного градуса и одно с точностью до 1,5 градуса.

Авторы отвергают возможность случайности, вместо этого они предлагают космологию, включающую солнечные и лунные выравнивания, связывая сверхъестественных животных с темными облачными созвездиями и астрономическими ориентациями. Точность, наблюдаемая в этих ориентациях, позволяет предположить, что жрецы-астрономы руководили строительством этих курганов.

По сути, это исследование раскрывает чрезвычайные астрономические знания, которыми обладали древние перуанские цивилизации. Привязка сооружений к небесным явлениям отражает глубокое понимание космоса, выделяя роль жрецов-астрономов в формировании их космологических верований.

Исследование не только обогащает наше историческое понимание, но и подчеркивает изобретательность и передовой способ мышления древних культур в исследовании ночного неба.

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