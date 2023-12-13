Пустота, которая пронеслась через Солнечную систему, взорвала атмосферу Марса: что произошло

Пустота образовалась в результате появления очень сильного солнечного ветра, что привело к увеличению размера атмосферы Красной планеты.

Ученые из Университета штата Айова, США, представили результаты исследования, основанного на данных космического аппарата MAVEN, который вращается вокруг Марса. Оказалось, что под влиянием солнечного ветра магнитосфера и ионосфера Красной планеты увеличились на тысячи километров, то есть их размер стал больше примерно в 3 раза. Причиной этого события стала особая пустота, образовавшаяся в очень сильном солнечном ветре, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, результаты исследования позволили им сделать очень важное открытие, которое помогает понять, как Марс реагирует на влияние солнечного ветра. Солнечный ветер – это потоки частиц, которые постоянно вылетают из Солнца и могут иметь разную мощность. Эти потоки создают давление по всей Солнечной системе и с расстоянием солнечный ветер становится все более слабым, пока полностью не теряет свою силу в гелиопаузе. Это граница Солнечной системы, где начинается межзвездное пространство. Чем сильнее активность Солнца, тем мощнее солнечный ветер, частицы которого врезаются в планеты.

Орбитальный аппарат MAVEN зафиксировал возле Марса не совсем обычный солнечный ветер, который состоял из двух ветров. Первый был более медленным и слабым, а потому его поглотил более быстрый и мощный поток солнечных частиц. В результате образовался один сильнейший солнечный ветер с высокой плотностью частиц.

Орбитальный аппарат MAVEN зафиксировал возле Марса не совсем обычный солнечный ветер, который состоял из двух ветров. Первый был более медленным и слабым, а потому его поглотил более быстрый и мощный поток солнечных частиц. В результате образовался один сильнейший солнечный ветер с высокой плотностью частиц Фото: NASA

Когда ветер пронесся мимо космического аппарата, то его приборы зафиксировали значительное снижение плотности частиц, то есть редкую пустоту в солнечном ветре, а также снижение давления этого потока. Как показали приборы, плотность частиц упала в 100 раз, а давление – в 10 раз. Когда это произошло появилась немедленная реакция атмосферы Марса на данное событие.

Обычно солнечный ветер оказывает давление на магнитосферы планет, созданные их глобальным магнитным полем. Но у Марса нет такого магнитного поля, но есть так называемое индуцированное магнитное поле. Его создают магнитные поля солнечного ветра, частицы которого оказываются в ионосфере планеты, то в ее верхнем слое.

Как показало исследование, реакция Марса состояла в том, что его ионосфера и индуцированное магнитное поле расширились на тысячи километров, то есть их размер стал больше примерно в 3 раза. При этом слой между магнитным полем и солнечным ветром, то есть ударная волна этого потока, значительно ослабла.

Ученые считают, что эти донные помогут лучше понять, как происходит истощение атмосферы Марса, а также на других планетах нашей галактики, которые подвержены сильному влиянию своих звезд. Такая информация может помочь в определении того, является ли та или иная планета пригодной для жизни.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA собрал уникальные образцы на Марсе и это еще один шаг к обнаружению внеземной жизни. Марсоход Perseverance завершил исследование древней реки, в которой хранятся свидетельства существования древнего озера в кратере Езеро на Марсе.

Также Фокус писал о том, что геомагнитные бури на Земле, которые возникают в следствие влияния солнечный частиц, представляют угрозу для движения поездов.