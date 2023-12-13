В прошлом рядом с Землей произошел масштабный взрыв в космосе: как это повлияло на планету

Считается, что взрыв сверхновых иногда происходит в окрестностях Земли, но взрыв килоновой – это очень редкое событие.

Обнаружение определенных типов изотопов на дне океана намекает на то, что относительно недавно в окрестностях Земли произошел масштабный космический взрыв. Радиоактивные изотопы, обнаруженные в отложениях на дне океанов, считаются индикаторами появления близких к нам сверхновых. Но, согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, найденные изотопы указывают на более экзотическое событие – взрыв килоновой, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В течение всей жизни звезды в своих ядрах преобразуют гелий и водород как в легкие, так и в тяжелые химические элементы. Чтобы появились еще более тяжелые элементы необходимо, чтобы звезда умерла и это должно произойти в виде взрыва сверхновой. После этого химические элементы разлетаются по космосу и становятся основой для новых звезд и планет. Но самые тяжелые элементы появляются в результате столкновения нейронных звезд, когда происходит взрыв килоновой.

Одним из элементов, который появляется в результате взрыва сверхновой является железо. Изотоп железо-60 имеет период полураспада примерно 2,6 млн лет. Если его находят в отложениях на Земле, то считается, что он появился в результате взрыва сверхновой относительно близко к Земле. Именно его обнаружили ученые в отложениях на дне океана. Вместе с ним был обнаружен изотоп плутоний-244, который, как считается может возникнуть только при взрыве килоновой. Оба изотопа ученые нашли в отложениях, которым 3-4 млн лет.

Ученые изучили соотношение этих двух изотопов и определили, что именно слияние двух нейтронных звезд могло привести к их появлению, в результате чего они оказались на Земле Фото: space.com

Ученые изучили соотношение этих двух изотопов и определили, что именно слияние двух нейтронных звезд могло привести к их появлению, в результате чего они оказались на Земле. Авторы исследования пришли к выводу, что слияние двух нейтронных звезд, в результате чего возникла килоновая, произошло примерно между 3,5 и 4,5 млн лет назад. При этом космический взрыв случился на расстоянии от 500 до 600 световых лет от нашей планеты. По космическим меркам это очень близко.

Ученые считают, что появление двух типом изотопов возможно в результате особых процессов, происходящих в нейтронных звездах. Но на сегодня обнаружено слишком мало килоновых, чтобы можно было сделать более детальное описание того, что произошло во время взрыва. При этом ученые говорят, что для того, чтобы изотопы достигли Земли, наша планета должна была находится в правильном положении относительно килоновой.

По словам авторов исследования, если бы взрыв килоновой произошел намного ближе, где-то в пределах 40 световых лет от Земли, то последствия для нашей планеты могли быть катастрофическими. Это привело бы к массовому вымиранию, но к счастью этого не случилось. Хотя в этом случае взрыв не привел бы к значительному разрушению планеты, хотя ее поверхность могла бы измениться.

Пока что ученые не нашли признаков того, что на очень близком расстоянии от нас в ближайшие несколько миллионов лет может появиться килоновая.

Как уже писал Фокус, на камеру засняли скорость света и для этого понадобилось 10 трлн кадров в секунду. YouTube-блогеры решили запечатлеть самые быстрое явление во Вселенной.