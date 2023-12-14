Возрождение пернатых: появилась надежда на спасение популяции очень редких попугаев (видео)

В дикой природе осталось всего 8 представителей этого вида, к счастью, в неволе только что вылупились несколько новых птенцов.

Ежедневно возникают все новые проблемы, связанные с сохранением видов: одни объявляются вымершими и исчезают из биоразнообразия Земли, популяции других резко сокращаются, но все еще пытаются выжить в неприветливом мире. Однако сегодня у ученых хорошие новости, пишет IFLScience.

Хранители птиц Честерского зоопарка Великобритании сообщили о появлении на свет птенцов очень редкого вида — Многоцветного лорикета (Trichoglossus forsteni mitchellii). По словам сотрудников зоопарка, на свет появилось сразу два птенца редкого вида попугаев: первый вылупился еще 9 сентября, а второй появился на свет через два дня.

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Отметим, что представители этого вида входят в число видов, находящихся под угрозой исчезновения в дикой природе и являются подвидом лорикетов с алой грудью (Trichoglossus forsteni). Последние данные свидетельствуют о том, что сегодня в дикой природе обитают всего 8 представителей этого вида — их можно встретить на островах Бали и Ломбок в Индонезии.

Основной причиной популяции диких разноцветных лорикетов считают незаконную торговлю животными. В результате многие предприимчивые местные жители охотились на птиц с помощью специальных ловушек, а затем продавали на черном рынке. Этот рынок был движим идеей дарить в качестве подарков ярко окрашенных птиц, при этом чем более ярким было оперение попугая, тем более желанным он являлся.

По словам менеджера группы попугаев в Честерстком зоопарке Зои Свитман, безжалостные темпы незаконной торговли поставили этот вид на грань исчезновения. Именно поэтому зоопарк еще в 2018 году присоединился к программе природоохранного разведения, где каждое новое поколение, по сути, помогает сохранить будущее всего вида. В данный момент в зоопарке уже обитают 12 представителей этого вида, для сравнения, это больше, чем было зарегистрировано в дикой природе.

Авторы исследования также намерены продолжить работу в Индонезии, причем не только в сфере сохранения вида, но и для того, чтобы попытаться изменить отношение к самой торговле дикими животными.

Сотрудники Честерского зоопарка также отмечают, что пол новорожденных птенцов все еще неизвестен, ученые планируют выяснить его, проведя ДНК-анализ перьев.

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