Печальный конец. Самая старая дикая птица в мире вернулась домой, а ее партнер исчез (видео)

Последние 70 лет самка альбатроса постоянно возвращается на остров, где встречает своего партнера, но в этот раз воссоединения пары не произошло.

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В начале декабря самая старая дикая птица, самка альбатроса Уиздом, вернулась к месту своего гнездования в Национальном заповеднике природы атолла Мидуэй в северной части Тихого океана. Ученые предполагаю, что ей около 70 лет и все это время она возвращается в места гнездования для встречи со своим партнером по имени Акеакамай, пишет IFLScience.

Уиздом является самкой темноспинного альбатроса (Phoebastria immutabilis). Представители этого вида ежегодно возвращаются на эти крошечные островные атоллы для размножения, причем самцы, как правило, прибывают раньше и ждут своих партнерш.

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Увы, в течение последних двух лет Уинздом так и не может встретиться со своим партнером — в последний раз ученые видели его в местном приюте лишь в 2021 году. Предполагается, что самец погиб и именно поэтому не возвращается в места гнездования.

Впервые Уиздов была замечена исследователями в 1950-х годах и обозначена буквами Z333, в результате ученые и эксперты могут отслеживать ее передвижение и идентифицировать возвращение в места гнездования. За все время наблюдений Уиздом с партнером произвели на свет 30-36 птенцов, поскольку представители этого вида обычно размножаются раз в два года.

Теперь Тихоокеанская служба охраны рыбы и дикой природы США (USFWS) заявила, что самая старая дикая птица в мире вернулась в места гнездования. Однако по словам биолога дикой природы Джона Плисснера, они с коллегами видели, как Уздом участвовала в брачных танцах, однако никто из них не ожидал, что она размножится в этом году. Впрочем, для 70-летней птицы Уиздом "была очень проворна".

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