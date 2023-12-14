Роскошная жизнь в Древнем Риме: возле Колизея ученые нашли самый эффектный дом (фото)

Что делает эту находку по-настоящему захватывающей, так это ее тщательно продуманный дизайн и историческое значение. Домус, причудливо украшенный декоративными элементами, такими как виноградная лоза и листья лотоса, служит свидетельством богатства римских сенаторских семей.

Недавно в районе римского Палатина и Форума сделали удивительное открытие, которое проливает свет на роскошный образ жизни древнеримской элиты. Открытый в рамках нынешнего исследовательского проекта Археологического парка Колизея возле складского комплекса Horrea Agrippiana, многоэтажный римский "domus" привлекает внимание как историков, так и археологов, пишет Ancient Origins.

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Что делает эту находку по-настоящему захватывающей, так это ее тщательно продуманный дизайн и историческое значение. Домус, причудливо украшенный декоративными элементами, такими как виноградная лоза и листья лотоса, служит свидетельством богатства римских сенаторских семей.

Расположенный в стратегическом месте вдоль исторической улицы Vicus Tuscus, оживленного центра торговли и коммерции, этот дом был больше, чем просто жильем. Здание служило символом богатства и престижа.

Исторические записи свидетельствуют о том, что владелец этого дома, вероятно, был аристократом, возможно, даже сенатором Фото: Italian Ministry of Culture

В основе этой величественной резиденции лежал атриум, окруженный разнообразными комнатами и садом, украшенным великолепными водными объектами. Это стало возможным благодаря свинцовым трубам, которые назывались "фистулами", что не только добавляли визуальной привлекательности, но и гениально использовались для создания потрясающих водных шоу для развлечения гостей.

Исторические записи свидетельствуют о том, что владелец этого дома, вероятно, был аристократом, возможно, даже сенатором, который наслаждался роскошной жизнью и устраивал пышные приемы.

Изюминкой этого открытия является чрезвычайная настенная мозаика, датированная II веком до нашей эры. Созданная из морских раковин, египетской голубой тессера, драгоценного стекла, обломков мрамора и цветных камней, эта мозаика является настоящим художественным чудом. Ее сложные сюжеты изображают морские образы и конфликты, что, возможно, свидетельствует о высоком статусе владельца как аристократа или солдата.

Секции мозаики, разделенные пилястрами, изображают оружие, трубы и корабли, символизирующие триумф как на суше, так и на море. Кроме того, включение небольших башен и портиков указывает на победу в битве для владельца домуса.

Большая верхняя часть иллюстрирует город с видом на море, украшенное большими кораблями, один из которых с поднятыми парусами, изображая яркую и триумфальную сцену.

Эта замечательная находка не только дает представление о роскошном образе жизни древнеримской элиты, но и выделяет архитектурную изысканность римских домов.

Изюминкой этого открытия является чрезвычайная настенная мозаика, датированная II веком до нашей эры Фото: Italian Ministry of Culture

Найденные резиденции были чем-то большим, чем просто жилыми помещениями. Их тщательно спроектировали, чтобы отразить социальный статус и экономическое благосостояние их жителей.

Центральным элементом этих сооружений был атриум, просторная площадь, окруженная комнатами, служившая местом для приема гостей. За ним располагался частный двор или сад, известный как перистиль, предлагавший уединенный отдых.

Спальни, известные как кубикулы, обычно были скромными и приватными помещениями в пределах дома. Столовая, или триклиний, играла решающую роль в планировке, обеспечивая пространство для светских встреч и трапез.

Такое архитектурное решение выделяло как функциональность, так и важность социального взаимодействия в римском доме, демонстрируя "изящное" понимание дизайна и стиля жизни. Внутренние помещения украсили яркими фресками и сложными мозаиками, изображавшими все — от мифологических сюжетов до детальных пейзажей.

Некоторые из этих домов даже могли похвастаться усовершенствованными системами отопления, такими как гипокауст, циркулирующие горячий воздух под полом и стенами для более комфортного проживания в холодные времена года.

Значение этого открытия выходит за пределы его исторической ценности; оно предлагает уникальный взгляд на образ жизни и архитектурное мастерство элиты Древнего Рима.

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