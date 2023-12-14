Едва не уничтожили вандалы: археологи нашли уникальную мозаику римских времен (фото)

Мозаичный пол, площадью примерно 100 квадратных метров, имеет сложные узоры с изображением рыбьей чешуи, треугольников, шестиугольников, восьмиугольников, арок, деревьев, водоплавающих птиц, осьминогов, рыбы, мидий, тюленей и водных растений.

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На юго-востоке Турции во время спасательных раскопок археологи сделали захватывающее открытие. Эта местность, примерно в 30 километрах от главного города, была известна под названием Кела Ханма (Замок дамы). К сожалению, она пострадала от нелегальных раскопок, которые разрушили древние сооружения, что там находились, пишет AA.

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Но когда специалисты исследовали это место, то обнаружили, что под землей скрывается нечто чрезвычайное. Они начали спасательные раскопки 2 октября во главе с Абдулгани Тарканом, директором Музея Мардин, вместе с археологами, несколькими рабочими и командами из Diyarbakır Restoration and Conservation Regional Laboratory Directorate.

Они обнаружили мозаичную напольную плитку, которая принадлежала к месту Villa Rustica, сельского поселения древнеримских времен, окруженного стенами Фото: АА

Они обнаружили мозаичную напольную плитку, которая принадлежала к месту Villa Rustica, сельского поселения древнеримских времен, окруженного стенами. Оно состояло из центрального сооружения и меньших вспомогательных зданий, расположенных вокруг него.

Мозаичный пол, площадью примерно 100 квадратных метров, демонстрирует сложные узоры с изображением рыбьей чешуи, треугольников, шестиугольников, восьмиугольников, арок, деревьев, водоплавающих птиц, осьминогов, рыбы, мидий, тюленей и изображений водных растений.

Фото: АА

Абдулгани Таркан рассказал о важности этих находок. Он пояснил, что это римское поселение — не просто сельский дом, однако место с различными древними руинами, в частности местами, где жили люди, и даже некрополем, датируемым пятым-седьмым веками.

"Эти мозаики, украшенные фигурами животных и редкими морскими существами, такими как осьминоги и различные виды рыб, характерны для этого региона. Нашим приоритетом является сохранение этих исторических реликвий, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение", — добавил Таркан.

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Сейчас исследователи планируют осторожно изъять эти чрезвычайные мозаичные артефакты и выставить их в музее. Это станет важным дополнением к истории Мардина.

Ранее Фокус писал о самой большой древней мозаике на вилле в Каппадокии. По оценкам исследователей, мозаику создали в IV веке.

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