Ледь не знищили вандали: археологи знайшли унікальну мозаїку римських часів (фото)

Мозаїчна підлога, площею приблизно 100 квадратних метрів, має складні візерунки із зображенням риб'ячої луски, трикутників, шестикутників, восьмикутників, арок, дерев, водоплавних птахів, восьминогів, риби, мідій, тюленів та водних рослин.

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На південному сході Туреччини під час рятувальних розкопок археологи зробили захопливе відкриття. Ця місцевість, приблизно за 30 кілометрів від головного міста, була відома під назвою Кела Ханма (Замок дами). На жаль, вона постраждала від нелегальних розкопок, які зруйнували стародавні споруди, що там знаходилися, пише AA.

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Але коли фахівці дослідили це місце, то виявили, що під землею ховається щось надзвичайне. Вони розпочали рятувальні розкопки 2 жовтня на чолі з Абдулгані Тарканом, директором Музею Мардін, разом з археологами, кількома робітниками та командами з Diyarbakır Restoration and Conservation Regional Laboratory Directorate.

Вони виявили мозаїчну підлогову плитку, яка належала до місця Villa Rustica, сільського поселення давньоримських часів, оточеного стінами Фото: AA

Вони виявили мозаїчну підлогову плитку, яка належала до місця Villa Rustica, сільського поселення давньоримських часів, оточеного стінами. Воно складалося з центральної споруди та менших допоміжних будівель, розташованих навколо неї.

Мозаїчна підлога, площею приблизно 100 квадратних метрів, демонструє складні візерунки із зображенням риб'ячої луски, трикутників, шестикутників, восьмикутників, арок, дерев, водоплавних птахів, восьминогів, риби, мідій, тюленів та зображень водних рослин.

Фото: AA

Абдулгані Таркан розповів про важливість цих знахідок. Він пояснив, що це римське поселення — не просто сільський будинок, однак місце з різними стародавніми руїнами, зокрема місцями, де жили люди, і навіть некрополем, що датується п'ятим-сьомим століттями.

"Ці мозаїки, прикрашені фігурами тварин і рідкісними морськими істотами, такими як восьминоги та різні види риб, характерні для цього регіону. Нашим пріоритетом є збереження цих історичних реліквій, щоб запобігти їхньому подальшому руйнуванню", — додав Таркан.

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Зараз дослідники планують обережно вилучити ці надзвичайні мозаїчні артефакти і виставити їх у музеї. Це стане важливим доповненням до історії Мардіна.

Раніше Фокус писав про найбільшу стародавню мозаїку на віллі в Каппадокії. За оцінками дослідників, мозаїку створили в IV столітті.

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