Пестициды нашли в половине бутылок вина: ученые назвали сорта, которых стоит избегать

Новое исследование выявило, что большая часть вин, продающихся даже в дорогих магазинах, содержит вещества способные вызвать рак. Ученые советуют очень внимательно относиться к выбору напитка.

Миллионы людей по всему миру ежедневно употребляют большое количество вина, но мало кто задумывается о том, что содержится в одном бокале этого напитка. Недавнее исследование может заставить вас задуматься о его составе, когда вы в следующий раз потянетесь за своей любимой бутылкой. Оказывается, более половины вин, продающихся даже в дорогих магазинах, содержат следы опасных пестицидов, пишет Daily Mail.

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Правительственная лаборатория Великобритании проанализировала 72 различных вина и обнаружила, что в 49 из них присутствует хотя бы один вид пестицидов. Что еще более тревожно, так это то, что в одном конкретном белом вине, Feteasca Regala из Румынии, было обнаружено сразу шесть различных пестицидов. Данные пестициды, это не просто химические вещества: среди 19 обнаруженных пестицидов шесть связаны с развитием рака.

Ник Моул, один из исследователей, подчеркивает, что любители вина рискуют, неосознанно подвергая себя воздействию вредных пестицидов. Он указывает на растущий сектор органического вина как на более безопасную альтернативу, подчеркивая, что хорошее вино может быть произведено без токсичных химикатов.

Так почему же эти пестициды попадают в наше вино? Они используются садоводами для защиты виноградных лоз от вредителей, таких как насекомые и грибки. Хотя это может помочь в выращивании винограда, эти химикаты могут остаться в почве, на винограде и, в конечном счете, в вине, которое мы пьем.

Сложность ситуации, как объясняет Моул, заключается в том, что вы не можете определить, есть ли в вашем вине остатки пестицидов, просто посмотрев, попробовав или понюхав его. Он настоятельно советует всем выбирать органические вина. Они производятся без пестицидов и синтетических химикатов и имеют соответствующую маркировку.

В исследовании, хотя и ограниченном по масштабам, проверялись вина из разных стран и от разных производителей, доступные в больших супермаркетах. Это тревожный сигнал: по сравнению с предыдущими годами значительно увеличилось количество вин, содержащих более одного остатка пестицидов.

Моул считает, что правительствам следует расширить проверку на наличие пестицидов не только в вине, но и во всех продуктах. Поощрение органического производства может снизить воздействие этих остатков на население, а также помочь в достижении экологических целей.

Но данное исследование не ограничивается только винами. Ученые также составили список фруктов и овощей, в которых наиболее вероятно наличие нескольких пестицидов, причем персики и нектарины возглавляют этот список.

Это исследование — не только предостережение для любителей вина, но и более широкий призыв быть более внимательными к тому, что мы потребляем. Наслаждаясь бокалом вина, мы, возможно, пьем опасные химикаты. Ученые считают, что нам стоит уделять больше внимания органическим продуктам, причем не только винам, но и всему рациону питания.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.