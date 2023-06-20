Пить и не пьянеть. Ученые говорят, что устойчивости к алкоголю не существует

Исследование показало, что сильно пьющие люди пьянеют даже хуже чем те, кто употребляет алкоголь намного реже.

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Исследователи проверили утверждения о том, что сильно пьющие люди могут справляться с большими количествами алкоголя и оставаться трезвыми. Об этом сообщает UPI.

Эксперимент был проведен исследователями из Чикагского университета. Их работа показала, что сильно пьющие люди по-прежнему страдают от чрезмерного употребления, а устойчивость к алкоголю – миф.

"Многие полагают, что люди, которые пьют алкоголь чаще и больше, становятся более устойчивыми к опьянению в целом и негативным последствиям. Наше исследование частично доказало это мнение, но с одним очень важным нюансом. Когда сильно пьющие люди употребляли алкоголь в привычной для себя дозе, мы наблюдали большие нарушения в их мелкой моторике, когнитивных тестах. Их показатели оказались намного хуже малопьющих людей, когда они выпивали привычную для себя дозу", — говорит старший автор исследования Андреа Кинг.

В рамках исследования его участники были разделены на три группы в возрасте от 20 лет. У всех участников были разные нормы употребления алкоголя.

В одну группу вошли малопьющие люди. Во вторую группу – сильно пьющие люди, которые выпивали несколько раз в месяц. В третьей группе были участники, чьи показатели соответствовали критериям алкогольного расстройства. Они пиши не мнее одной трети или более дней в месяце.

Участники пили напиток, содержащий алкоголь, стимулятор, успокоительное или плацебо. Каждый из участников прошел тест с помощью алкотестера и выполнил несколько заданий на производительность сперва через 30 минут, а потом спустя 60, 120 и 180 минут.

После 4-5 порций алкогольного напитка сильно пьющие люди из третьей группы продемонстрировали меньше проблем с мелкой моторикой и мышлением чем остальные. При этом "стандартная доза опьянения" давала показания алкотестера в пределах от 0,08% до 0,09%, что уже считается вождением в нетрезвом виде.

Ситуация кардинально изменилась, когда третья группа участников выпила от 7 до 8 порций алкоголя, что больше соответствовало их привычной дозе. Когда показания алкотестера поднялись до 0,13%, сильно пьющие люди продемонстрировали вдвое больше проблем с умственными и двигательными функциями, чем люди из дух других групп. Даже спустя три часа участники из третьей группы не смогли вернуться к своим исходным показателям.

Напомним, ученые назвали напиток, который заставляет нас стареть и умирать раньше. Регулярное потребление алкоголя, даже в умеренных количествах, наносит непоправимый вред нашему организму.