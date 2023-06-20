Пити і не п'яніти. Вчені кажуть, що стійкості до алкоголю не існує

Дослідження показало, що люди, що сильно п'ють, п'яніють навіть гірше ніж ті, хто вживає алкоголь набагато рідше.

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Дослідники перевірили твердження про те, що люди, які сильно п'ють, можуть справлятися з великими кількостями алкоголю і залишатися тверезими. Про це повідомляє UPI.

Експеримент був проведений дослідниками з університету Чикаго. Їхня робота показала, що люди, які сильно п'ють, як страждають від надмірного вживання, а стійкість до алкоголю – міф.

"Багато хто вважає, що люди, які п'ють алкоголь частіше і більше, стають більш стійкими до сп'яніння в цілому і негативних наслідків. Наше дослідження частково довело цю думку, але з одним дуже важливим нюансом. Коли люди, які сильно п'ють, вживали алкоголь у "звичній для себе дозі", ми спостерігали великі порушення в їхній дрібній моториці, когнітивних тестах. Їхні показники виявилися набагато гіршими за малопитущих людей, коли вони випивали звичну для себе дозу", — каже старший автор дослідження Андреа Кінг.

У рамках дослідження його учасники були поділені на три групи віком від 20 років. Усі учасники мали різні норми вживання алкоголю.

В одну групу увійшли малопитущі люди. У другу групу – люди, які сильно п'ють, які випивали кілька разів на місяць. У третій групі були учасники, показники яких відповідали критеріям алкогольного розладу. Вони пили не менше однієї третини або більше днів на місяці.

Учасники пили напій, що містить алкоголь, стимулятор, заспокійливе або плацебо. Кожен з учасників пройшов тест за допомогою алкотестеру та виконав кілька завдань на продуктивність спершу через 30 хвилин, а потім через 60, 120 та 180 хвилин.

Після 4-5 порцій алкогольного напою люди, що сильно п'ють, з третьої групи, продемонстрували менше проблем з дрібною моторикою і мисленням ніж інші. При цьому "стандартна доза сп'яніння" давала показання алкотестера в межах від 0,08 до 0,09%, що вже вважається водінням у нетверезому вигляді.

Ситуація кардинально змінилася, коли третя група учасників випила від 7 до 8 порцій алкоголю, що більше відповідало їхній звичній дозі. Коли показання алкотестера піднялися до 0,13%, люди, що сильно п'ють, продемонстрували вдвічі більше проблем з розумовими та руховими функціями, ніж люди з двох інших груп. Навіть через три години учасники третьої групи не змогли повернутися до своїх вихідних показників.

Нагадаємо, вчені назвали напій, який змушує нас старіти та вмирати раніше. Регулярне споживання алкоголю, навіть у помірних кількостях, завдає непоправної шкоди нашому організму.