Один из самых известных кратеров на Земле появился в результате особенного удара из космоса (фото)

Новое исследование предполагает, что Аризонский кратер появился в результате падения астероида, имевшего особенную структуру и поведение.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Physical Review E, создали моделирование, чтобы понять, как именно образовался один самых известных кратеров на Земле – Аризонский кратер, расположенный в США. Они пришли к выводу, что астероиды с особенной структурой и поведением могут быть причиной появления не только этого кратер, но и многих других на нашей планете, пишет Live Science.

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Аризонский кратер находится в штате Аризона, США, и представляет собой чашу, погруженную в землю на глубину более 200 метров. При этом диаметр кратера составляет почти 1,2 км, а его края поднимаются над окружающей равниной на высоту почти 50 метров. Считается, что этот кратер появился на Земле 49 тысяч лет назад.

Подобные ударные кратеры можно встретить почти на всех каменистых мирах нашей Солнечной системы, которые появляются в результате падения астероидов. При этом ударные кратеры могут иметь разную форму и структуру.

Геологи уже раньше выяснили, что за форму кратера может отвечать много разных факторов, например, скорость астероида во время падения. Но в новом исследовании ученые сосредоточились на двух факторах, которые обычно упускали из виду.

Аризонский кратер находится в штате Аризона, США, и представляет собой чашу, погруженную в землю на глубину более 200 метров. При этом диаметр кратера составляет почти 1,2 км, а его края поднимаются над окружающей равниной на высоту почти 50 метров. Считается, что этот кратер появился на Земле 49 тысяч лет назад Фото: Live Science

Первый фактор касается вращения астероида и того, с какой скоростью вращается космический камень при входе в атмосферу Земли. Объекты, которые вращаются, имеют большую энергию, чем те, которые не вращаются. Соответственно астероид, который вращается, может создать после удара о поверхность более глубокий кратер.

Второй фактор касается того, что не все астероида являются цельными камнями. Некоторые из них, как уже известно ученым, состоят из большого количества мелких камней, которых удерживает вместе гравитация. Используя эти фактора в качестве отправной точки, ученые создали моделирование того, как большой астероид может упасть на Землю, и какой кратер может создать при этом.

Модельный астероид состоял из двух тысяч отдельных камней, связанных гравитацией и при этом он вращался во время падения на моделированную земную поверхность. Скорость вращения в симуляции была как очень медленной, так и очень быстрой. Также в модели использовался цельный астероид с разной скоростью вращения.

Ученые обнаружили, что цельные астероиды с очень быстрым вращением создают не очень широкие, но глубокие кратеры. В то время, как быстро вращающаяся "груда камней", в которой эти компоненты не очень сильно связаны друг с другом, приводит к появлению широких и не очень глубоких кратеров.

По словам авторов исследования, часть энергии астероида используется для разрыва связей, которые удерживают его составляющие части вместе. Таким образом мелкие камни рассеиваются, но у них остается очень мало энергии. Поэтому они не могут зарыться в землю очень глубоко, но ширина кратера при этом становится большой. Ученые считают, что многие кратеры на Земле были созданы именно после ударов таких астероидов.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили рекордную неудавшуюся звезду, которой не должно существовать.