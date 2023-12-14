Темная сторона кокосового масла: ученые развенчали мифы об этом "суперпродукте"

Исследователи говорят, что продукт не только не может укрепить наше здоровье, он может нанести серьезный вред.

Несколько лет назад общественное внимание обратилось к кокосовому маслу, его начали рекламировать как "суперпродукт", который справится со всем: от чистки зубов до лечения коронавируса. Но исследования показали, что кокосовое масло совсем не такое полезное, как считалось, а возможно, даже может навредить нашему здоровью, пишет IFLScience.

Недавнее исследование указало на потенциальные риски для здоровья, связанные с потреблением модного продукта. Исследования на мышах показали, что кокосовое масло может изменять характер потребления пищи и нарушать работа некоторых метаболических гормонов. Предыдущие исследования также связали кокосовое масло с увеличением веса, тревожным поведением и усилением воспаления центральной нервной системы, жировых тканей и печени.

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"Полученные данные говорят, что хотя этот процесс медленные и бесшумный, прием добавок кокосового масла на протяжении длительного времени может привести к значительным метаболическим изменениям, которые повышают риск ожирения и сопутствующие ему заболевания", — говорит автор исследования Марсио Альберто Торсони.

По его словам, использовать кокосовое масло для лечения или поддержания здоровья является абсурдным.

В ходе эксперимента исследователи вводили ежедневную дозу кокосового масла здоровым мышам в течение 8 недель. В конце исследования ключевые метаболические гормоны лептин и инсулин, которые регулируют насыщение и уровень сахара в крови, были подавлены.

"Это негативно повлияло на контроль расхода энергии, экспрессию нейропептидов и потребление пищи", — говорится в исследовании.

Также были обнаружены доказательства того, что прием кокосового масла стимулировал биохимические механизмы, участвующие в синтезе жира.

Такой вывод не был чем-то неожиданным, так как насыщенные жирные кислоты, являющиеся основным соединением в кокосовом масле, способствуют устойчивости организма к инсулину и лептину.

Предыдущие исследования, которые также были проведены на мышах, показали, что потребление кокосового масла может приводить к увеличению веса, более высокому проценту жира, снижению затрат энергии, воспалениям и тревожному поведению.

Хотя это исследование на данный момент ограничено моделями на животных, и поэтому к нему следует относиться с осторожностью, людям все же следует пересмотреть свое потребление кокосового масла, предупредил Торсони. По его словам, его лучше всего использовать в небольших количествах в качестве приправы или части соуса, в идеале со свежими или минимально обработанными овощами под руководством диетолога.

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