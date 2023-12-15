Самый большой айсберг на Земле: ученые "сняли мерки" с гиганта массой около триллиона тонн (фото)

Исследователи наконец-то смогли рассчитать истинные размеры самого большого айсберга в мире и наблюдают за тем, куда он двинется далее.

В начале декабря стало известно о том, что ледяной гигант А23а, считающийся самым большим айсбергом на Земле "проснулся" и начал движение впервые за 30 лет. Теперь ученые заявляют, что смогли рассчитать его точные размеры, а значит мы знаем, сколько воды несет в себе эта огромная глыба льда, пишет BBC.

Известно, что айсберг А23а откололся от шельфового ледника Филчнера еще в 1986 году, затем он "сел на мель" и оставался неподвижным в течение десятков лет. По словам ученых, все изменилось в 2021 году, когда они заметили первые движения, но уже в декабре 2023 году А23а оторвался от морского дна и начал дрейфовать в Южный океан.

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В новом исследовании удалось снять мерки с самого большого айсберга на Земле — для этого они использовали спутниковые измерения. Результаты показывают, что средняя толщина замороженного блока составляет более 280 метров. При этом площадь А23а была известна ученым ранее и составляла около 4 000 квадратных километров, в результате ученым удалось рассчитать его объем и массу: около 1100 кубических метров и чуть менее триллиона тонн соответственно.

В данный момент ученые продолжают следить за путешествием ледяного гиганта и отмечают, что он вот-вот покинет пределы Белого континента. Ученые считают, что А23а уже достиг критической точки в своем путешествии и в ближайшие несколько недель, вероятно, его судьба будет решена: траектория движения через Южный океан станет понятной.

Спутниковый снимок айсберга А23а Фото: ESA

Измерения А23а были получены в результате миссии CryoSat-2 Европейского космического агентства. Отметим, что этот спутник оснащен радиолокационным высометром, способным определить, какая часть айсберга находится под ватерлинией. Далее ученые использовали данные плотности льда и смогли определить объем.

По словам соавтора исследования, доктора Анн Браакманн-Фольгманн из Арктического университета Норвегии, подобные спутниковые измерения альтиметрии измеряют расстояние до поверхности айсберга и до поверхности моря, что позволяет ученым контролировать за изменениями толщины глыбы льда из космоса. Эти данные также используются учеными для понимания того, как айсберг истончается, когда подвергается воздействию более теплых океанских вод. Ученые также используют топографию морского дна, чтобы рассчитать такие события как: место, где приземлился айсберг, а также когда он истончится настолько, чтобы продолжить путь.

Спутниковые данные также показали, что толщина гигантской глыбы льда вовсе неоднородна — в некоторых местах она значительно больше остальных. Например, А23а имеет очень глубокий киль, затопленная часть которого в 2018 году составляла 350 метров. По словам ученых, именно этот киль позволял гигантской глыбе льда оставаться неподвижной в течение десятилетий.

Айсберг А23а движется впервые за 30 лет Фото: British Antarctic Survey

По словам старшего научного сотрудника CPOM из Университетского колледжа Лондона, доктора Энди Ридаута, в течение последнего десятилетия ученые наблюдали устойчивое уменьшение толщины самого большого айсберга на Земле — он "худел" на 2,5 метра в год. Впрочем, в этом, по словам ученых, нет ничего удивительного, так как средняя температура воды вокруг айсберга постоянно повышалась.

А23а сейчас достиг оконечности Антарктического полуострова, где происходит сближение различных потоков быстро движущейся воды, вращающихся вокруг континента по часовой стрелке. Предполагается, что именно этот момент станет решающим в дальнейшей судьбе гигантского айсберга: от его взаимодействия с местными ветрами зависит то, куда дальше двинется "чудовище".

Ранее Фокус писал о том, что ледяной гигант "проснулся" впервые за 30 лет: ученые засняли движение крупнейшего айсберга Земли.