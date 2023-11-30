Самый большой айсберг на Земле движется впервые за 30 лет: катастрофы не избежать (фото)

В зависимости от того, куда направится гигантская глыба льда, человечество ждет два возможных сценария — оба не сулят ничего хорошего.

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Ранее Фокус писал о том, что гигантский айсберг, известный как А23а "проснулся" и пошевелился впервые за 30 лет. Еще в 2020 году учены заметили первые движения гигантской глыбы льда, однако в начале этой недели спутник Европейского космического агентства зафиксировал его у северной оконечности Антарктического полуострова, пишет Inverse.

Теперь ученые опасаются, что самый большой айсберг в мире пытается прорваться в открытые воды Южного океана, увы, это может стать проблемой. По мнению ученых, от того, куда он будет двигаться дальше, А23а может стать либо угрозой для судоходства, либо экологической катастрофой.

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Известно, то площадь гигантской глыбы льда составляет около 400 квадратных километров, но это буквально лишь верхушка айсберга. Ученым также известно, что толщина гигантской глыбы составляет около 400 метров, что в сумме составляет более триллиона тонн замороженной воды. Теперь самый большой айсберг на Земле находится в движении и все взгляды ученых прикованы к нему — никто не знает, куда он двинется дальше.

В данный момент известно, что гигантский айсберг движется к Южному океану — холодному, бурому, наполненному айсбергами водному участку, охватывающему земной шар между Антарктидой и южными оконечностями Австралии, Африки и Южной Америки.

По мнению гляциолога Оливера Марша, если ледяная глыба продолжит двигаться в том же направлении, его скорее всего унесет Антарктическое циркумполярное течение в область Южного океана, известную как Аллея айсбергов. В то же время ученые отмечают, что направление движения айсберга во многом зависит от ветров и течений. Более того, по словам Марша, столь гигантский айсберг имеет потенциал выжить довольно долгое время в Южном океане, даже несмотря на то, что воды в нем значительно теплее. В результате глыба льда может продвинуться дальше на север, в сторону Южной Африки, где столь большой айсберг станет угрозой судоходству.

Однако также существует вероятность, что А23а может сесть на мель у побережья острова Южная Георгия. В таком случае нас ждет экологическая катастрофа эпических масштабов. Во-первых, столь массивная глыба льда попросту раздавит огромное количество морской жизни на дне. Во-вторых, гигантский айсберг, припаркованный прямо у побережья, перекроет доступ к водам, в которых кормятся огромные популяции тюленей, пингвинов, а также морских птиц.

При наиболее оптимистичном сценарии А23а расколется на более мелкие куски льда, прежде чем приблизится к острову Южная Георгия или судоходным путям.

Ранее Фокус писал о том, сколько талой воды айсберги выбрасывают в океан: ИИ справился с подсчетом в 10 000 раз быстрее людей.