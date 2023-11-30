Найбільший айсберг на Землі рухається вперше за 30 років: катастрофи не уникнути (фото)

Залежно від того, куди попрямує гігантська брила льоду, на людство чекає два можливих сценарії — обидва не обіцяють нічого хорошого.

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Раніше Фокус писав про те, що гігантський айсберг, відомий як А23а "прокинувся" і поворухнувся вперше за 30 років. Ще 2020 року вчені помітили перші рухи гігантської брили льоду, проте на початку цього тижня супутник Європейського космічного агентства зафіксував його біля північного краю Антарктичного півострова, пише Inverse.

Тепер учені побоюються, що найбільший айсберг у світі намагається прорватися у відкриті води Південного океану, на жаль, це може стати проблемою. На думку вчених, від того, куди він рухатиметься далі, А23а може стати або загрозою для судноплавства, або екологічною катастрофою.

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Відомо, то площа гігантської брили льоду становить близько 400 квадратних кілометрів, але це буквально лише верхівка айсберга. Вченим також відомо, що товщина гігантської брили становить близько 400 метрів, що в сумі становить понад трильйон тонн замороженої води. Тепер найбільший айсберг на Землі перебуває в русі та всі погляди вчених прикуті до нього — ніхто не знає, куди він рушить далі.

Наразі відомо, що гігантський айсберг рухається до Південного океану — холодної, бурої, наповненої айсбергами водної ділянки, яка охоплює земну кулю між Антарктидою і південними краями Австралії, Африки та Південної Америки.

На думку гляціолога Олівера Марша, якщо крижана брила й надалі рухатиметься в тому самому напрямку, його, найімовірніше, понесе Антарктична циркумполярна течія в область Південного океану, відому як Алея айсбергів. Водночас учені зазначають, що напрямок руху айсберга багато в чому залежить від вітрів і течій. Ба більше, за словами Марша, настільки гігантський айсберг має потенціал вижити доволі тривалий час у Південному океані, навіть попри те, що води в ньому значно тепліші. У результаті брила льоду може просунутися далі на північ, у бік Південної Африки, де такий великий айсберг стане загрозою судноплавству.

Однак також існує ймовірність, що А23а може сісти на мілину біля узбережжя острова Південна Георгія. У такому разі на нас чекає екологічна катастрофа епічних масштабів. По-перше, настільки масивна брила льоду просто розчавить величезну кількість морського життя на дні. По-друге, гігантський айсберг, припаркований просто біля узбережжя, перекриє доступ до вод, у яких годуються величезні популяції тюленів, пінгвінів, а також морських птахів.

За найоптимістичнішого сценарію А23а розколеться на дрібніші шматки льоду, перш ніж наблизиться до острова Південна Георгія або судноплавних шляхів.

Раніше Фокус писав про те, скільки талої води айсберги викидають в океан: ШІ впорався з підрахунком у 10 000 разів швидше за людей.