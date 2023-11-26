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Технології та наука

Гігантський айсберг розміром із місто "прокинувся" в Антарктиді: поворухнувся вперше за 30 років (фото)

айсберг, гігантський айсберг
Фото: Shutterstock | Гігантська брила льоду поворухнулася вперше за трохи більше 30 років

Неймовірних розмірів брила льоду відкололася від континенту понад три десятиліття тому, але лише тепер учені помітили, що вона рухається.

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Ще в серпні 1986 року від берегової лінії Антарктики відкололася крижана брила неймовірних розмірів: розміри айсберга А123а можна порівняти з розміром міста. Спостереження показали, що його площа сягає неймовірних 4 000 квадратних кілометрів, а товщина сягає 400 метрів, пише IFLScience.

Однак плавуча брила льоду не довго дрейфувала: айсберг швидко врізався в мулисте морське дно і залишався нерухомим у морі Ведделла десятиліттями. Останні дані спостережень Британської антарктичної служби свідчать про те, що неймовірних розмірів брила льоду вперше поворухнулася.

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Вчені вивчили супутникові знімки й виявили, що за останні кілька років розташування айсберга А23а значно змінилося. Дослідники припускають, що, як і більшість інших айсбергів моря Ведделла, А23а дрейфуватиме разом з Антарктичною циркумполярною течією і врешті-решт опиниться в південній частині Атлантичного океану. Наприкінці цього шляху на нього чекає та сама доля, що й на інших — він розтане.

За словами експерта з дистанційного зондування з Британської Антарктики, доктора Ендрю Флемінга, гігантська брила льоду була зупинена 1986 року, але поступово айсберг зменшувався, поки не втратив зчеплення з мулистим дном, а тому почав рухатися. Перші рухи були помічені вченими ще 2020 року.

Зазначимо, що в травні 2021 року айсберг А23а ненадовго втратив свій титул "найбільшого айсберга у світі", коли А76 відокремився від шельфового льодовика Ронне в морі Ведделла. Спочатку його площа становила 4320 кілометрів квадратних, проте пізніше він розколовся на три окремі айсберги та втратив титул.

Утім, дослідження показують, що навіть А23а відносно малий порівняно з найбільшим айсбергом усіх часів. Цей титул належить брилі льоду, поміченій у листопаді 1956 року: точні розміри айсберга невідомі, проте, за оцінками вчених, його довжина становила 335 кілометрів, ширина — 97 кілометрів, а площа сягала неймовірних 31 000 квадратних кілометрів.

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