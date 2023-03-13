Народжений прірвою. Вчені показали гігантський айсберг, що відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

Дослідники показали перші кадри величезної брили льоду площею 1550 км², що відкололася від шельфового льодовика Бранта наприкінці січня 2023 року.

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Коли літня команда залишала довколишню дослідницьку станцію BAS Halley, вони буквально стали свідками початку подорожі масивного айсберга A81, який відколовся від шельфового льодовика Бранта, який вирушив у море Ведделла, пише British Antarctic Survey.

Зазначимо, що вченим вдалося відобразити унікальні кадри в той момент, коли вони вже знаходилися в повітрі, залишавши дослідницьку станцію, а зображення, які їм вдалося зробити, показують динамічну природу айсберга, оточеного дрібними брилами льоду, які також відкололися від льодовика шельфового Антарктиди.

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Гігантська брила льоду площею 1550 км² отримала назву айсберг A81, відомо, що йому вдалося "вирватися на волю" наприкінці січня 2023 року, коли гігантська тріщина пройшла через весь льодовик — пізніше вона отримала назву Прірва-1. За словами гляціолога доктора Олівера Марга, який вивчає шельфовий льодовик Бранта, відомо, що зараз величезна брила льоду дрейфує приблизно за 85 кілометрів від свого "місця народження".

Шельфовий льодовик Бранта, мабуть, є одним з найбільш за яким ретельно спостерігають з усіх інших на планеті. Багато в чому це зумовлено тим, що він є місцем для дослідницької станції BAS Halley, на щастя, район, де вона розташована, залишається значною мірою незачепленим отелом.

Вчені відзначають, що відкол подібної гігантської брили льоду від шельфового льодовика Антарктиди, по суті, є цілком природним процесом уздовж берегової лінії Антарктики. Однак дослідники зазначають, що A81 є своєрідним рекордсменом і став другим за величиною айсбергом у цьому регіоні за останні два роки.

Спостереження показують, що айсберг, що відколовся, A81 розвернувся і попрямував на південь. Імовірно він пройде стопами попередніх брил льоду, віднесених сильним Антарктичним прибережним течією на захід.

Що відомо про айсберг А81

Площа: 1550 км2

відколовся від шельфового льодовика Бранта 22 січня і з того часу пройшов уже близько 85 кілометрів на південь уздовж берегової лінії;

утворився з тріщини Прірва-1, яка не діяла до 2012 року;

Ще одним не менш захопливим айсбергом у бігах є A76A, який, по суті, є частиною айсберга A76, який розпочав своє самостійне життя після відколу від шельфового льодовика Фільхнера-Ронне в середині травня 2021 року. У міру свого просування A76 розколовся на три частини, найбільшу з яких назвали A76А – її довжина становила 135 кілометрів, а ширина – 25 кілометрів. Зазначимо, що цю брилу льоду вважають найбільшим плавучим айсбергом на планеті і дослідники відзначають, що він рухається у бік Південної Георгії.

Раніше Фокус писав про те, що брила льоду площею 1550 км відкололася від шельфового льодовика Антарктиди.