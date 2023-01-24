Земля розверзнулася. Брила льоду площею 1550 км відкололася від шельфового льодовика Антарктиди

Дослідники зазначають, що це вже вдруге за два роки, коли величезні розміри айсберги відокремлюються від льодовика.

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Британська антарктична служба (BAS) повідомила про появу нового айсберга — величезна брила льоду площею 1550 квадратних кілометрів відкололася від шельфового льодовика Антарктиди, Бранта, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що перші ознаки, які передували втратам гігантського обсягу маси льодовика, вони помітили ще 10 років тому — тоді вперше стали видно величезні тріщини на шельфі. Після цього відбулося два ефектні відділення гігантських айсбергів.

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За словами вчених, трохи більше року тому від шельфового льодовика Антарктиди відокремилася брила льоду площею 1270 квадратних кілометрів, і ось сьогодні льодовик втратив ще одну частину себе — брилу льоду площею 1550 квадратних кілометрів.

Гляціолог BAS Домінік Годжсон зазначає, що розкол льодовика стався не через зміни клімату, які прискорюють втрату морського льоду в Арктиці й деяких частинах Антарктиди. Утворення нових айсбергів відбулося внаслідок цілком природного процесу, що називається "отелом".

[ + – ] Карта показує, що відколовся величезний айсберг Фото: BAS

Зазначимо, що останній відкол гігантського айсберга стався неподалік від Британської дослідницької станції Halley VI, співробітникам якої необхідно щодня відстежувати стан величезного шельфового льодовика. На щастя, обидва ефектні відділення айсбергів не зачепили дослідників.

У 2016-2017 роках мобільну дослідницьку станцію довелося перенести вглиб суші через те, що тріщини в льодовику погрожували відрізати станцію від суші. З тих пір на станції вчені присутні лише під час антарктичного літа — з листопада до березня. Наразі на Британській арктичній станції перебувають трохи більш ніж два десятки дослідників.

Відомо, що вони займаються обслуговуванням джерел живлення й обладнання, що забезпечує віддалену роботу наукових експериментів узимку. За словами Годжсона, вони з командою продовжують відслідковувати ситуацію з шельфовим льодовиком у режимі реального часу. Передбачається, що вчених заберуть зі станції на початку лютого.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід": простягається на 460 км і прискорює танення.