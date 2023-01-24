Земля разверзлась. Глыба льда площадью 1550 км² откололась от шельфового ледника Антарктиды

Исследователи отмечают, что это уже второй раз за два года, когда огромных размеров айсберги отделяются от ледника.

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Британская антарктическая служба (BAS) сообщила о появлении нового айсберга — огромная глыба льда площадью 1550 квадратных километров откололась от шельфового ледника Антарктиды, Бранта, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что первые признаки, предшествующие потери гигантского объема массы ледника, они заметили еще 10 лет назад — тогда впервые стали видны огромные трещины на шельфе. После этого произошло два эффектных отделения гигантских айсбергов.

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По словам ученых, чуть более года назад от шельфового ледника Антарктиды отделилась глыба льда площадью 1270 квадратных километров и вот сегодня ледник потерял еще одну часть себя — глыбу льда площадью 1550 квадратных километров.

Гляциолог BAS Доминик Ходжсон отмечает, что раскол ледника произошел не из-за изменений климата, которые ускоряют потерю морского льда в Арктике и некоторых частях Антарктиды. Образование новых айсбергов произошло в результате вполне естественного процесса, называемого "отелом".

[ + – ] Карта показывает, что откололся огромный айсберг Фото: BAS

Отметим, что последний откол гигантского айсберга произошел недалеко от Британской исследовательской станции Halley VI, сотрудникам которой необходимо ежедневно отслеживать состояние огромного плавучего шельфового ледника. К счастью, оба эффектных отделения айсбергов не задели исследователей.

В 2016-2017 годах мобильную исследовательскую станцию пришлось перенести вглубь суши из-за того, что трещины во люду угрожали отрезать станцию от суши. С тех самых пор на станции ученые присутствуют лишь антарктическим летом — с ноября по март. В настоящий момент на Британской арктической станции находится чуть более двух десятков исследователей.

Известно, что они занимаются обслуживанием источников питания и оборудования, которое обеспечивает удаленную работу научных экспериментов зимой. По словам Ходжсона, они с командой продолжают отслеживать ситуация с шельфовым ледником в режиме реального времени. Предполагается, что ученых заберут со станции в начале февраля.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.