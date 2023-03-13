Рожденный пропастью. Ученые показали гигантский айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Антарктиды

Исследователи показали первые кадры огромной глыбы льда площадью в 1550 км², отколовшейся от шельфового ледника Бранта в конце января 2023 года.

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Когда летняя команда покидала близлежащую исследовательскую станцию BAS Halley, они буквально стали свидетелями начала путешествия массивного айсберга A81, который откололся от шельфового ледника Бранта, который направился в море Уэдделла, пишет British Antarctic Survey.

Отметим, что ученым удалось запечатлеть уникальные кадры в тот момент, когда они уже находились в воздухе, покидая исследовательскую станцию, а изображения, которые им удалось сделать, показывают динамическую природу айсберга, окруженного более мелкими глыбами льда, которые также откололись от шельфового ледника Антарктиды.

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Гигантская глыба льда площадью в 1550 км² получила название айсберг A81, известно, что ему удалось "вырваться на свободу" в конце января 2023 году, когда гигантская трещина прошла через весь ледник — позже она получила название Пропасть-1. По словам гляциолога доктора Оливера Марга, который изучает шельфовый ледник Бранта, известно, что сейчас огромная глыба льда дрейфует приблизительно в 85 километрах от своего "места рождения".

Шельфовый ледник Бранта, пожалуй, является одним из наиболее тщательно наблюдаемых из всех других на планете. Во многом это обусловлено тем, что он является домом для исследовательской станции BAS Halley, к счастью, район, где она расположена, остается в значительной степени не затронутым отелом.

Ученые отмечают, что откол подобной гигантской глыбы льда от шельфового ледника Антарктиды, по сути, является вполне естественным процессом вдоль береговой линии Антарктики. При этом исследователи отмечают, что A81 является в своем роде рекордсменом и стал вторым по величине айсбергом в этом регионе за последние два года.

Наблюдения показывают, что отколовшись айсберг A81 развернулся и направился на юг. Предположительно он пройдет по стопам предыдущих глыб льда, унесенных сильным Антарктическим прибрежным течением на запад.

Что известно об айсберге А81

Площадь: 1550 км2

откололся от шельфового ледника Бранта 22 января и с тех пор прошел уже около 85 километров к югу вдоль береговой линии;

образовался из трещины Пропасть-1, которая бездействовала до 2012 года;

Еще одним не менее увлекательным айсбергом в бегах является A76A, который, по сути, представляет собой, часть айсберга A76, который начал свою самостоятельную жизнь после откола от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в середине мая 2021 года. По мере своего продвижения A76 раскололся на три части, самую большую из которых назвали A76А — ее длина составила 135 километров, а ширина — 25 километров. Отметим, что эту глыбу льда считают самым большим плавучим айсбергом на планете и исследователи отмечают, что он движется в сторону Южной Георгии.

Ранее Фокус писал о том, что глыба льда площадью 1550 км² откололась от шельфового ледника Антарктиды.