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Технологии и наука

Гигантский айсберг размером с город "проснулся" в Антарктиде: пошевелился впервые за 30 лет (фото)

айсберг, гигантский айсберг
Фото: Shutterstock | Гигантская глыба льда пошевелилась впервые за чуть более 30 лет

Невероятных размеров глыба льда откололась от континента более трех десятилетий назад, но лишь теперь ученые заметили, что она движется.

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Еще в августе 1986 года от береговой линии Антарктики откололась ледяная глыба невероятных размеров: размеры айсберга А123а сопоставимы с размером города. Наблюдения показали, что его площадь достигает невероятных 4 000 квадратных километров, а толщина достигает 400 метров, пишет IFLScience.

Однако плавающая глыба льда не долго дрейфовала: айсберг быстро врезался в илистое морское дно и оставался неподвижным в море Уэдделла десятилетиями. Последние данные наблюдений Британской антарктической службы свидетельствуют о том, что невероятных размеров глыба льда впервые пошевелилась.

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Ученые изучили спутниковые снимки и обнаружили, что за последние несколько лет расположение айсберга А23а значительно изменилось. Исследователи предполагают, что, как и большинство других айсбергов моря Уэдделла, А23а будет дрейфовать вместе с Антарктическим циркумполярным течением и в конце концов окажется в южной части Атлантического океана. В конце этого пути его ожидает та же участь, что и других — он растает.

По словам эксперта по дистанционному зондированию из Британской Антарктики, доктора Эндрю Флеминга, гигантская глыба льда была остановлена в 1986 году, но постепенно айсберг уменьшался, пока не потерял сцепление с илистым дном, а потому начал двигаться. Первые движения были замечены учеными еще в 2020 году.

Отметим, что в мае 2021 года айсберг А23а ненадолго утратил свой титул "крупнейшего айсберга в мире", когда А76 отделился от шельфового ледника Ронне в море Уэдделла. Изначально его площадь составляла 4320 километров квадратных, однако позже он раскололся на три отдельных айсберга и потерял титул.

Впрочем, исследования показывают, что даже А23а относительно мал в сравнении с самым большим айсбергом всех времен. Этот титул принадлежит глыбе льда, замеченной в ноябре 1956 года: точные размеры айсберга неизвестны, однако, по оценкам ученых, его длина составляла 335 километров, ширина — 97 километров, а площадь достигала невероятных 31 000 квадратных километров.

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