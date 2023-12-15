Во Вселенной могут прятаться "червивые" звезды: внутри них живут черные дыры

Исследователи выдвинули необычную теорию, которая может объяснить существование необычайно холодных красных гигантов.

Астрофизик Эрл Беллинджер выдвинул любопытную теорию о том, что внутри некоторых звезд могут находиться черные дыры, пишет Futurism.

Беллинджер и его команда опубликовали свою работу в научном журнале Astrophysical Journal, где они более внимательно рассмотрели необычную идею. По словам ученых, изучая вибрации на поверхности далеких звезды можно обнаружить черные дыры, запертые внутри этих несчастных звезд.

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"Сперва я подумал о том, что было бы интересно поместить черную дыру внутрь звезда и посмотреть, что произойдет", — заявил Беллинджер.

Общепринятая модель эволюции звезд говорит о том, что черные дыры появляются в результате коллапса массивных звезд. От их мощной гравитации не может ускользнуть даже свет.

Но в ходе своего исследования Беллинджер со своей командой изучили теория, которая предполагает, что Вселенная полна первичных крошечных черных дыр, которыми можно было бы объяснить такое явления как "темная материя" – загадочная субстанция, на долю которой приходится примерно 85% материи во Вселенной.

Теория предполагает, что благодаря обилию этих маленьких и древних черных дыр во Вселенной, некоторые из них могут оказаться в звездных питомниках, а потом и в самих звездах.

Пойманные в ловушку черные дыры должны быть крайне плотными, имея массу астероида, но втиснутого до размера атома водорода. Такие объекты могли бы дрейфовать ближе к ядру звезд.

Что самое удивительно, так это то, что такие черные дыры даже могли бы оставаться стабильными внутри звезд. По словам Беллинджера, для того, чтобы крошечная черная дыра поглотила звезду, потребуется больше времени, чем существует сама Вселенная.

В это же время, более крупные черные дыры могут поглотить звезду за несколько сотен миллионов лет, превращаясь в объект, называемый "звездой Хокинга". Такие звезды полагаются не на синтез атомов водорода, а на силу черной дыры.

Новая теория помогла бы объяснить открытие сотен необычайно холодных красных гигантов, которые находятся на поздней фазе эволюции. Исследователи предлагают изучить вибрации на их поверхности, чтобы выяснить, скрываются ли в них черные дыры.

Напомним, ученые рассказали, как умирают черные дыры. Астрономы говорят, что смерть черных дыр будет очень отличаться от их взрывного рождения.