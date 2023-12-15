Старость не повод для уныния. Ученые рассказали, как оставаться бодрым несмотря на возраст

Многие из нас привыкли ставить на себе крест в определенном возрасте, постепенно замедляя свой ритм жизни, но наука категорически не соглашается с этим, заявляя, что стареть можно будучи полными сил.

Золотые годы нашей жизни часто рассматриваются многими как время замедления, но последние исследования и советы экспертов рисуют иную картину того, как может и должно выглядеть старение. Выходя за рамки традиционного внимания к диетам и физическим упражнениям, целостный подход к правильному старению включает в себя умственную активность, эмоциональное благополучие и социальное общение, пишет The New York Post.

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Доктор Парул Гоял, врач-гериатр, подчеркивает, что изящное старение — это не только диета и физические упражнения. Оно включает в себя три важнейших элемента: физическое благополучие, эмоциональную связь и психологическую поддержку. Когда они сбалансированы, полноценная жизнь в более зрелом возрасте становится более достижимой.

Гоял перечисляет семь основных шагов, которые воплощают суть изящного старения. Эти шаги предлагают своеобразную дорожную карту для того, чтобы прожить последние годы с жизненной силой и целью. Каждый шаг, начиная от умственной стимуляции и заканчивая социальной активностью, является не просто рекомендацией, а краеугольным камнем для создания крепкой и полноценной старости. Эти активности, которые могут значительно повысить качество жизни с возрастом, включают в себя следующие советы:

Продолжайте учиться. Поскольку с возрастом возможности учиться новому часто уменьшаются, очень важно активно искать их. Доктор Гоял поощряет своих пациентов осваивать новые навыки, например, играть на музыкальном инструменте или изучать новый язык. Это не только поддерживает остроту ума, но и помогает формировать новые мозговые пути, снижая риск развития деменции. Недавнее исследование показало, что такие занятия, как работа на компьютере или посещение уроков, могут снизить риск развития деменции на 11 %. Озвучьте свои потребности. Робин Голден из Медицинского центра Университета Раш подчеркивает важность выражения своих потребностей, особенно для того, чтобы избежать проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия или тревожность, которые можно лечить в любом возрасте с помощью консультаций и других мер. Участвуйте в жизни общества. Одиночество — признанная проблема здравоохранения. Доктор Ли Линдквист отмечает, что социальное взаимодействие жизненно важно для когнитивного здоровья. Такие занятия, как участие в книжном клубе или волонтерская работа, могут значительно снизить риск развития деменции. Оставайтесь физически здоровыми. Регулярные физические упражнения и диета, богатая фруктами и овощами, подобная средиземноморской диете и диете DASH, по-прежнему важны в пожилом возрасте. Занимайтесь приятными видами деятельности. Линдквист также советует пожилым людям продолжать заниматься любимым делом, так как это очень важно для душевного благополучия. Пересмотрите свои лекарства. С возрастом потребности в лекарствах могут меняться. Линдквист предостерегает от полифармации и советует консультироваться с врачами, чтобы корректировать лекарства по мере необходимости. Планируйте и обсуждайте свои планы. Обсуждение пожеланий относительно будущего медицинского обслуживания с семьей и друзьями имеет огромное значение. Инициатива Линдквиста "Планируйте свою продолжительность жизни" предлагает руководство по проведению таких бесед.

Последние исследования подтверждают эти положения. Например, в недавнем исследовании участие в общественной жизни связывается со значительно меньшим риском развития деменции. Кроме того, специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркивают риски полифармации у пожилых людей, особенно у тех, кто в остальном имеет хорошее или отличное здоровье.

Здоровое старение — это многогранный процесс, который выходит за рамки физического состояния. Он включает в себя постоянное обучение, открытое общение о потребностях, социальную активность, поддержание физического здоровья, пересмотр лекарственных препаратов и планирование будущего. Придерживаясь этих принципов, пожилые люди смогут наслаждаться более полезной и здоровой жизнью, заявляют эксперты.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом и замедлением работы мозга, люди, на удивление, становятся счастливее. Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

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