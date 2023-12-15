Какой вкус у радиоактивного плутония: как бы страшно это не звучало, но у науки есть ответ

Дело в том, что один человек по-настоящему попробовал на вкус одно из самых токсичных и радиоактивных веществ на планете.

Растущее количество людей в Сети, видимо, вдохновившись нашумевшим фильмом Оппенгеймер, теперь задались вопросом, а какой на вкус плутоний, пишет IFLScience.

Еще больше волнений вызвали результаты поиска в Google, которые утверждают, что якобы у плутония кисло-сладкий вкус. В дело в том, что поиск выдает описание конфет, которые созвучны по названию Plutonium Pear Nuclear Energy Powder и действительно, имеют кисло-сладкий вкус. Другое дело, настоящий плутоний.

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Радиоактивный металл серебристо-белого цвета зачастую описывается, как имеющий металлический вкус. Откуда мы об этом знаем? Американский химик по имени Дональд Мастик действительно попробовал плутоний, правда, произошло это нечаянно.

В 1944 году Дональд Мастик и его коллега Артур Валь работали в лаборатории в рамках Манхэттенского проекта. Они использовали флакон с 10 миллиграммами хлорида плутония, растворенного в растворе кислоты. Во время эксперимента флакон внезапно взорвался, в результате чего Мастик вдохнул и проглотил часть плутония.

В один момент ученый подвергся воздействия одного из самых токсичных и радиоактивных веществ, известных человечеству. Мастик быстро упаковал флакон в контейнер и обратился за помощью к доктору Луи Хемпельманну, директору группы здравоохранения в Лос-Аламосе.

В итоге, лицо Мистика было тщательно очищено, но его кожа все еще оставалась загрязненной одним микрограммом плутония. Но проблема заключалась еще и в том, что часть плутония попала и в рот Мастика. Доктор Луи Хемпельманн прописал Мастику специальный раствор для полоскания рта, состоящий из тринатрийцитрата и бикарбоната натрия. Смеси удалось убрать большую часть плутония, но дыхание Мастика все равно испускало радиоактивные частицы, вызывая срабатывание ионизационной камеры даже на расстоянии почти 2 метров.

Хемпельманну пришлось промыть желудок Мастика, чтобы извлечь из организма оставшийся плутоний, в результате чего доктор извлек около 60 нанограммов элемента. Анализы мочи тогда показали, что в организме химика остается еще менее 1 микрограмма плутония. Даже спустя десятилетия анализы показывали следы плутония в организме Мастика.

Несмотря на ошеломительную дозу плутония, Мастик прожил долгую и продуктивную жизнь. Он умер в 2000 году в возрасте 80 лет от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.

Напомним, ученые обнаружили редкий радиоактивный плутоний внеземного происхождения. Эксперты предположили, что он возник в двух или более сверхновых, которые произошли вблизи Земли, на расстоянии около 150-350 световых лет.