Новая энергетическая игра NASA: плутоний-238 для путешествий в дальний космос

Радиоизотопные энергетические системы, которые используют распад плутония-238 для получения энергии, имеют решающее значение для исследования дальнего космоса.

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Недавняя поставка Министерством энергетики США 0,5 килограмма плутония-238 в качестве источника тепла в Лос-Аламосскую национальную лабораторию представляет собой значительный шаг вперед в обеспечении будущих миссий NASA в дальний космос, пишет SciTechDaily.

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Отправка Министерством энергетики 0,5 килограмма плутония-238 в Лос-Аламосскую национальную лабораторию знаменует собой важную веху в производстве топлива для радиоизотопных энергетических систем (РЭС) NASA, которые имеют решающее значение для исследования дальнего космоса. Целью NASA является создание 1,5 килограммов топлива в год к 2026 году. Новая поставка пултония-238 является важным шагом на пути к оснащению запланированных миссий NASA в дальний космос радиоизотопными энергетическими системами.

Важно

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РЭС преобразуют тепло, выделяемое при естественном распаде плутония-238 в электрическую энергию. Они обеспечивали энергией более двух десятков космических миссий США и способны производить тепло и электричество в суровых условиях глубокого космоса на протяжении десятилетий без какого-либо обслуживания.Эта партия плутония является крупнейшей с момента возобновления производства плутония-238 внутри США более десяти лет назад.

РЭС позволяют исследовать некоторые из самых отдаленных мест в Солнечной системе и за ее пределами. РЭС использует естественный распад изотопа плутония для обеспечения теплом космического аппарата в виде легкого радиоизотопного нагревателя или тепла и электричества в виде такой системы, как многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор.

Министерство энергетики произвело источник тепла, необходимый для топлива РЭС уже для многих миссий NASA. Первым космическим аппаратом, который получил часть плутония после возобновления его производства, стал марсоход Perseverance.

Радиоизотопный термоэлектрический генератор постоянно обеспечивает марсоход теплом и примерно 110 Вт электроэнергии, что позволяет исследовать поверхность Марса и собирать образцы местной породы.

По словам представителей NASA, космическое агентство работает в партнерстве с Министерством энергетики США, чтобы дать возможность космическим аппаратам работать в самых экстремальных условиях нашей Солнечной системы и межзвездного пространства.

Как уже писал Фокус, астронавтов во время полетов в дальнем космосе ожидает неприятный сюрприз. Как показывает новое исследование, галактические космические лучи могут нарушать функцию эректильных тканей у мужчин-астронавтов.

Также ученые выяснили, что активное поглощение материи черными дырами забрасывает нашу планету такими странными частицами, как нейтрино, как уже писал Фокус.