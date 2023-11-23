Нова енергетична гра NASA: плутоній-238 для подорожей у далекий космос

Радіоізотопні енергетичні системи, які використовують розпад плутонію-238 для отримання енергії, мають вирішальне значення для дослідження далекого космосу.

Related video

Нещодавнє постачання Міністерством енергетики США 0,5 кілограма плутонію-238 як джерела тепла в Лос-Аламоську національну лабораторію являє собою значний крок уперед у забезпеченні майбутніх місій NASA в дальній космос, пише SciTechDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відправлення Міністерством енергетики 0,5 кілограма плутонію-238 в Лос-Аламоську національну лабораторію знаменує собою важливу віху у виробництві палива для радіоізотопних енергетичних систем (РЕЗ) NASA, які мають вирішальне значення для дослідження далекого космосу. Метою NASA є створення 1,5 кілограмів палива на рік до 2026 року. Нова поставка пултонію-238 є важливим кроком на шляху до оснащення запланованих місій NASA в дальній космос радіоізотопними енергетичними системами.

Важливо

На Марс за кілька місяців. Почалося створення найбільшого у світі термоядерного ракетного двигуна

РЕЗ перетворюють тепло, що виділяється під час природного розпаду плутонію-238 в електричну енергію. Вони забезпечували енергією понад два десятки космічних місій США і здатні виробляти тепло та електрику в суворих умовах глибокого космосу протягом десятиліть без будь-якого обслуговування. Ця партія плутонію є найбільшою з моменту відновлення виробництва плутонію-238 усередині США понад десять років тому.

РЕС дають змогу досліджувати деякі з найвіддаленіших місць у Сонячній системі та за її межами. РЕС використовує природний розпад ізотопу плутонію для забезпечення теплом космічного апарата у вигляді легкого радіоізотопного нагрівача або тепла й електрики у вигляді такої системи, як багатоцільовий радіоізотопний термоелектричний генератор.

Міністерство енергетики виробило джерело тепла, необхідне для палива РЕЗ уже для багатьох місій NASA. Першим космічним апаратом, який отримав частину плутонію після відновлення його виробництва, став марсохід Perseverance.

Радіоізотопний термоелектричний генератор постійно забезпечує марсохід теплом і приблизно 110 Вт електроенергії, що дає змогу досліджувати поверхню Марса і збирати зразки місцевої породи.

За словами представників NASA, космічне агентство працює в партнерстві з Міністерством енергетики США, щоб дати можливість космічним апаратам працювати в найекстремальніших умовах нашої Сонячної системи і міжзоряного простору.

Як уже писав Фокус, астронавтів під час польотів у далекому космосі очікує неприємний сюрприз. Як показує нове дослідження, галактичні космічні промені можуть порушувати функцію еректильних тканин у чоловіків-астронавтів.

Також учені з'ясували, що активне поглинання матерії чорними дірами закидає нашу планету такими дивними частинками, як нейтрино, як уже писав Фокус.