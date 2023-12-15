Трупам сняли плоть и сломали кости после смерти: обнаружено необычное захоронение из неолита (фото)

В двух больших каменных гробницах в Испании ученые обнаружили признаки уникальных погребальных обрядов.

Испанские археологи опубликовали результаты изучения останков древних людей, обнаруженных в двух больших каменных гробницах. Эти захоронения были сделаны 6000 тысяч лет назад в эпоху неолита. Почти со всех мертвецов сразу после смерти была снята плоть, а их кости были сломаны. Ученые считают, то это не было убийство, а на самом деле они обнаружили признаки уникальных погребальных обрядов. Исследование было опубликовано в издании International Journal of Osteoarchaeology, пишет Live Science.

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На севере Испании археологи обнаружили две большие каменные гробницы, которые были созданы в эпоху неолита 6000 лет назад. В этих гробницах находились кости более 20 мужчин, женщин и детей, а также кремневые наконечники стрел, костяные шила, каменные орудия и фрагменты керамики.

Анализ останков древних людей показал, что у большинства из них были сломаны кости, а их скелеты подверглись расчленению. Ученые пришли к выводу, что все это произошло сразу же после смерти этих людей. При этом они считают, что с трупов также была снята плоть во время захоронения.

Анализ останков древних людей показал, что у большинства из них были сломаны кости, а их скелеты подверглись расчленению Фото: Live Science

Как показало исследование, кости были сломаны в разных местах, в том числе ученые обнаружили множественные переломы на кистях рук. Также ученые обнаружили порезы на костях, которые свидетельствуют о том, что с трупов с помощью каменных инструментов снимали плоть.

Если предварительное исследование показало, что скелеты были расчленены через некоторое время после смерти, то дальнейший анализ показал, что кости сломали и с трупов сняли плоть сразу после смерти людей.

Испанские археологи опубликовали результаты изучения останков древних людей, обнаруженных в двух больших каменных гробницах. Эти захоронения были сделаны 6000 тысяч лет назад в эпоху неолита Фото: Live Science

Ученые предполагают, что это является проявлением погребального обряда, хотя точно сказать с чем это связано пока сложно. Возможно, те, кто хоронил древних людей в этих гробницах, хотели, чтобы трупы быстрее разложились. Но зачем это было нужно не ясно. Также существует версия, то некоторые кости живые люди использовали в качестве погребальной реликвии или даже поклонялись им.

Ученые предполагают, что они могли стать свидетелями проявления погребального каннибализма. В северо-западной Европе археологи ранее уже находили свидетельства поедания плоти трупов у людей, живших в эпоху верхнего палеолита (35 000 – 10 000 лет назад). То есть такое поведение людей при захоронении могло иметь место. Характер переломов костей в некоторой мере подтверждает эту версию, но ученые не в полной мере уверены в проявлении каннибализма.

Ученые предполагают, что это является проявлением погребального обряда, хотя точно сказать с чем это связано пока сложно. Возможно, те, кто хоронил древних людей в этих гробницах, хотели, чтобы трупы быстрее разложились. Но зачем это было нужно не ясно. Также существует версия, то некоторые кости живые люди использовали в качестве погребальной реликвии или даже поклонялись им Фото: Live Science

По словам авторов исследования, многие артефакты в гробницах могут помочь выяснить суть погребальных обрядов людей из неолита, которые жили на территории современной Испании тысячи лет назад.

Поскольку мест обитания людей эпохи неолита в Испании обнаружено очень мало, археологи не могут точно сказать, как они жили и чем занимались. Предполагается, что местные жители могли вест полукочевой образ жизни, при этом могли выращивать урожай и заниматься животноводством.

По словам ученых, необходимо провести изучение подобных костей из других гробниц в этом регионе, что даст возможность лучше понять разнообразие погребальных обрядов людей из неолита.

Как уже писал Фокус, при раскопках средневековой уборной нашли необычный предмет. После развертывания свинцового фрагмента ученые различили слова "sathanas taleke belzebuk hinrik berith". Это дьявольское проклятие направлено на женщину, по имени Талеке, и мужчину, по имени Хинрик.