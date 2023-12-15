Восстали из пепла. 2000-летние деревья, "убитые" лесными пожарами, выпустили новые почки

Три года назад калифорнийские секвойи были уничтожены масштабными лесными пожарами, однако сегодня ученые заметили первые признаки жизни — новые почки.

В 2020 году мощный лесной пожар охватил государственный парк 2020 году Big Basin Redwood в Калифорнии — в результате 2000-летние секвойи, которые являются знаковыми деревьями штата, были уничтожены и ученые предполагали, что они умирают. Однако все оказалось иначе, пишет Live Science.

Спустя три года ученые заметили нечто необычное — сквозь обгоревшие останки тысячелетних деревьев начали проглядывать крохотные ростки. Новые почти стали доказательством того, что секвойи на самом деле более устойчивы к лесным пожарам, чем считалось ранее. В новом исследовании ученые из Университета Северной Аризоны сосредоточились на понимании того, как тысячелетним обугленным секвойям удалось пережить разрушительный пожар и дать новые ростки.

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Деревья дышат с помощью фотосинтеза, преобразуя углекислый газ из атмосферы Земли. Полученную в результате этого процесса энергию можно использовать для роста, обмена веществ и размножения, деревья также могут сохранять ее "на черный день". В результате эти запасы энергии в будущем могут спасти жизнь дереву: ее можно использовать в подобных ситуациях, чтобы выдержать такие испытания, как пожары и засухи, уничтожающие листву дерева, а значит и его способность фотосинтезу.

В новом исследовании ученые проанализировали ростки секвой и обнаружили, что деревья использовали очень старые запасы углерода, возрастом около 50-100 лет. По словам автора исследования, экофизиолога из Университета Аризоны Дрю Пельтье, это самые старые наблюдения об использовании запасов углерода для чего-то подобного.

Чтобы установить возраст, используемого деревьями углерода, ученые использовали форму радиоуглеродного датирования. Ученые обнаружили, что запасы углерода в деревьях включали смесь нового и старого углерода, захваченного десятки лет назад. Предполагая, что деревья быстрее расходуют новый углерод, ученые смогли оценить возраст запасов углерода, используемых ростками.

Далее ученые использовали моделирование, основанное на этом предположении, и обнаружили, что часть углерода, обнаруженного в новых почках, была фотосинтезирована еще более полувека назад. В частности оказалось, что новые побеги выросли из ранее "спящих почек", которые, вероятно, сформировались, когда деревья были еще молодыми и были захоронены глубоко в яме сгоревшего дерева.

По словам ученых, диаметр гигантских секвой составляет около 5 метров у основания, а возраст некоторых из них достигает 2000 лет. Простыми словами, тканям их новых почек также около 2000 лет. Команда отмечает, что до этого момента они не были уверенны, смогут ли обугленные секвойи пережить последствия масштабного пожара. В особенности этот вопрос волновал ученых, так как с изменениями климата подобные экстремальные лесные пожары, вероятно, станут более агрессивными и частыми.

Однако новые данные свидетельствуют о том, что секвойи на самом деле более устойчивы к пожарам, чем считалось ранее. Помимо очень толстой коры и огромной высоты дерева, это лишь одно из тех дополнительных приспособлений, которыми обладают деревья красного дерева, делающие их сверхустойчивыми к огню.

Теперь ученые планируют продолжить работу, чтобы понять, как другие виды деревьев накапливают углерод со временем и могут ли они также использовать его, чтобы спастись от экстремальных засушливых условий или лесных пожаров.

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